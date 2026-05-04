Janusz Kowalski 30 kwietnia odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Argumentując swoją decyzję wspominał m.in. o swojej braku tolerancji dla układów lokalnych w PiS, a jeden z nich wedle jego relacji ma istnieć w Biłgoraju. Zasugerował też, że jeden z samorządowców PiS - Bartłomiej Świtała - miał być w jakiś sposób powiązany z Januszem Palikotem. „Jeżeli pan Kowalski twierdzi, że byłem w Ruchu Palikota, to mogę pozwać go do sądu, bo w Ruchu Palikota nigdy nie byłem” - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl Bartłomiej Świtała, Członek Zarządu Powiatu w Biłgoraju. „Wspierał Palikota, ludzie z nim związani to robili” - obstawał przy swoim zdaniu Kowalski.
Kończąc temat mojego odejścia z PiS. Postawiłem sprawę zerojedynkowo: albo ja albo układ biłgorajski. Przegrałem i honorowo odszedłem. Nie ma mojej zgody, aby tacy ludzie jak Bartłomiej Świtała (za Palikotem) byli wpisywani do PiS (etatowy członek zarządu powiatu)
— napisał na platformie X Janusz Kowalski, poseł PiS. Dołączył do swojego wpisu zdjęcie sprzed wielu lat, na którym Janusz Palikot wypowiada się dla lokalnego medium przed Urzędem Miasta w Biłgoraju, a wśród widocznych za nim osób jest Światała.
„Nie byłem związany z Ruchem Palikota”
Bartłomiej Świtała w rozmowie z portalem wPolityce.pl zapewnił, że nie ma i nie miał w przeszłości żadnych związków z Januszem Palikotem.
Nie byłem związany z Ruchem Palikota. Nie wiem, co tam wtedy robiłem pod urzędem miasta w Biłgoraju, to było ze 20 lat temu. Jeżeli pan Kowalski twierdzi, że byłem w Ruchu Palikota, to mogę pozwać go do sądu, bo w Ruchu Palikota nigdy nie byłem
— mówił Świtała.
Jestem osobą publiczną, mogę być w różnych miejscach. To, że mi zrobią zdjęcie za kimś, to nie znaczy, że to o czymś świadczy. Przecież to jest to jest nienormalne
— dodał.
Nie znam prywatnie Janusza Palikota i nie byłem w jego ruchu
— podkreślił nasz rozmówca.
„Wspierał Palikota”
Janusza Kowalskiego nie przekonały zapewnienia Świtały.
Wspierał Palikota, ludzie z nim związani to robili, wspierał Małgorzatę Gromadzką [obecna posłanka, wiceminister rolnictwa z Koalicji Obywatelskiej – przyp. red.] i KO jeszcze kilkanaście lat temu, jest na to pełno zrzutów z ekranu z Facebooku i kropka, do widzenia. To człowiek absolutnie po tamtej stronie
— ocenił w rozmowie z portalem wPolityce.pl Janusz Kowalski.
Niech jeszcze powie, że te osoby, które są na tym zdjęciu i są zatrudnione w jednostkach starostwa, to też ich nie zna. Niech sobie nie robi jaj. Amnezja stołkowa. Łąził za Palikotem, był w zarządzie biłgorajskiej PO Tuska w 2013 roku, niedawno zapisał się do PiS, został etatowym członkiem zarządu powiatu i nagle o wszystkim zapomniał
— dodał.
Woźnica: Świtała należał do PO
Faktycznie, Świtalski był co najmniej jeszcze w 2013 roku w zarządzie Rady PO w powiecie biłgorajskim. Czy jednak w jakikolwiek sposób działał politycznie z Januszem Palikotem? Tego nie potwierdziliśmy.
Nie mam takiej wiedzy. Owszem, Bartek Świtała należał do PO, ale nic nie wiem o tym, czy miał kontakty z Januszem Palikotem
— powiedziała w rozmowie z portalem wPolityce.pl Zofia Woźnica, radna sejmiku województwa lubelskiego z KO.
