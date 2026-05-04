Wczoraj prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem jest przygotowanie nowego projektu ustawy zasadniczej. Głowa państwa wysłała zaproszenia do wszystkich ugrupowań sejmowych, by ich przedstawiciele dołączyli do Rady. Portal wPolityce.pl dowiedział się, że w gronie Rady znajdzie się przedstawiciel Konfederacji. „Z pewnością będziemy delegować naszego przedstawiciela do Rady” - przekazał portalowi wPolityce.pl Witold Tumanowicz, poseł, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji.
Na razie w składzie Rady znalazło się dziesięć osób, są to: Piotr Andrzejewski, Marek Jurek, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Ryszard Legutko, prof. Anna Łabno, prof. Jacek Majchrowski, prof. Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska, Józef Zych.
Prezydent Karol Nawrocki wysłał też zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych, by ich przedstawiciele dołączyli do Rady. A które partie polityczne delegują swoich przedstawicieli do Rady? Wiemy, że Lewica już odrzuciła propozycję głowy państwa, o czym mówiła dziś przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska na antenie Radia ZET. Koalicja Obywatelska również nie wyśle do tego gremium swojego przedstawiciela, o czym mówił podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Donald Tusk. Z kolei minister energii Miłosz Motyka na antenie TOK FM przekazał, że zaproszenia prezydenta nie przyjmie także PSL.
Portal wPolityce.pl ustalił, że zupełnie inaczej na kwestię inicjatywy prezydenta patrzy Konfederacja i jej przedstawiciel znajdzie się w składzie Rady.
To, kogo ostatecznie delegujemy, to będziemy musieli jeszcze ustalić. To jest dobra inicjatywa. Od wielu lat już mówimy o potrzebie resetu konstytucyjnego. Obawiam się, że skończy się na rozmowach, bo do przyjęcia nowej konstytucji potrzeba 2/3 głosów w parlamencie, ale i tak trzeba rozmawiać
— zaznaczył w rozmowie z portalem wPolityce.pl Witold Tumanowicz, poseł, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji.
„Trzeba się na coś zdecydować”
Na uwagę, że środowisko prezydenckie nie ukrywa, że realizacja całej inicjatywy to i tak kwestia wielu lat, odpowiedział:
Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście w końcu taka poważna dyskusja na ten temat, ponieważ wiemy, że obecna konstytucja ma sporo mankamentów, tak to nazwę delikatnie, które należy poprawić. Mamy naszą broszurę na ten temat z 2020 roku, tezy konstytucyjne, które wówczas promował nasz ówczesny kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak. Nad wieloma z tych tez warto byłoby się pochylić.
Tumanowicz nie ukrywał, że należałoby się zdecydować, czy w końcu w Polsce będzie obowiązywał bardziej system premierowski, czy prezydencki.
Zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby rzeczywiście zmienić tą kwestię, o której mówił pan prezydent. W przemówieniu wczorajszym mówił o tym, że jednak ta dwuwładza pałaców jest bardzo niekorzystna dla funkcjonowania Rzeczypospolitej, więc trzeba się na coś zdecydować - albo system prezydencki, albo system premierowski
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759482-nasz-news-konfederacja-dolaczy-do-rady-nowej-konstytucji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.