„Projekt konstytucyjny to także zadanie na dzisiaj. W czasach bezprawia Polacy potrzebują odbudowy przywiązania do porządku prawnego, potrzebują alternatywy dla chaosu, fałszu i sofistyki, jakimi od dłuższego czasu są otoczeni. Duża część prawników i polityków, tych polskich, ale także europejskich, uczyniła prawo narzędziem niszczenia norm i wspólnot, podważania reguł i odbierania ludziom poczucia racjonalności. Wizja nowej konstytucji, jeśli będzie klarowna i przyniesie mocny przekaz, może odrodzić wiarę, tak bardzo dzisiaj zachwianą, w sens prawa i jego wartość” - czytamy we wpisie prof. Ryszarda Legutko na Facebooku. Filozof poruszył kwestię inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, który powołał Radę ds. Nowej Konstytucji, do której zaprosił m.in. byłego europosła PiS Ryszarda Legutko.
Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj w Warszawie Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Nie trzeba było długo czekać, żeby strona lewicowo-liberalna przypuściła atak na głowę państwa oraz tych, którzy mają za zadanie pomóc prezydentowi w stworzeniu nowej Konstytucji.
Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in.: była prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych, a także prof. Anna Łabno, prof. Ryszard Legutko, Marek Jurek.
Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które „mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”.
Lewica kategorycznie odrzuciła możliwość współpracy nad projektem nowej konstytucji. Z kolei środowisko-lewicowo liberalne przypuszcza ataki na inicjatywę prezydenta Nawrockiego.
„Wrogość wobec podjętej inicjatywy”
Prof. Legutko odniósł się do ataków na prezydenta oraz stworzoną przez niego radę.
W Święto Konstytucji Trzeciego Maja Pan Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, siedmioosobowe grono, które ma zainicjować pracę nad projektem zmian konstytucyjnych. Wśród tej siódemki wyróżnionej prezydencką decyzją znalazłem się i ja. Rządząca Polską koalicja w swojej większości już na wstępie wyraziła wrogość wobec podjętej inicjatywy. Ataki z pewnością będą się wzmagać, podobnie jak inwektywy i drwiny, a osiągnięcie większości konstytucyjnej wydaje się perspektywą tak odległą, że niemal nierealną. Czy więc jest warto angażować się w coś, co na razie wydaje się nie rokować sukcesu? Takie pytanie słyszałem od dziennikarzy. Moja wypowiedź brzmi: tak, warto, i to nie tylko dlatego, że powołanie przez Prezydenta to rzecz zaszczytna
— rozpoczął były europoseł.
Przyszłość nie jest nam znana i trudno przewidzieć, co się stanie. Polska znalazła się pod rządami bezprawia i to zarówno tego krajowego jak i europejskiego. Nie da się wykluczyć, że w którymś momencie bezprawie osiągnie punkt krytyczny, na który reakcją stanie się otwarty bunt społeczny, podobny do tego, jakim kiedyś była Solidarność. A może wydarzy się coś zupełnie innego, czego dzisiaj nie sposób przewidzieć
— wskazał prof. Legutko.
„Sens prawa i jego wartość”
Filozof zaznaczył, że zostaniemy na pewno zaskoczeni, dlatego gdy nadejdzie czas musimy być gotowi na fundamentalne zmiany ustroju demokratycznego.
W każdym razie historia nas zapewne zaskoczy, tak jak już nie raz zaskakiwała w przeszłości. Trzeba więc być gotowym na nadejście momentu konstytucyjnego, kiedy się on pojawi. Pracujemy wszak w takim samym stopniu dla teraźniejszości, jak i dla przyszłości. Przypomnijmy sobie słowa Seweryna Goszczyńskiego. Sadźmy przyjacielu róże!/ Długo jeszcze temu światu/ Szumieć będą śnieżne burze:/sadźmy je przyszłemu latu
— czytamy we wpisie.
Ale projekt konstytucyjny to także zadanie na dzisiaj. W czasach bezprawia Polacy potrzebują odbudowy przywiązania do porządku prawnego, potrzebują alternatywy dla chaosu, fałszu i sofistyki, jakimi od dłuższego czasu są otoczeni. Duża część prawników i polityków, tych polskich, ale także europejskich, uczyniła prawo narzędziem niszczenia norm i wspólnot, podważania reguł i odbierania ludziom poczucia racjonalności. Wizja nowej konstytucji, jeśli będzie klarowna i przyniesie mocny przekaz, może odrodzić wiarę, tak bardzo dzisiaj zachwianą, w sens prawa i jego wartość
— zakończył prof. Legutko.
