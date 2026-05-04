Ponad połowa Polaków (dokładnie: 51,1 proc.) negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. Wynika to z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Jej prezes, Łukasz Pawłowski, zwrócił uwagę, że w stosunku do badania z lutego nastąpił wzrost wskazań negatywnych o 4 punkty procentowe. Jest również konkretna grupa, wśród której odnotowano wskazania najgorsze od prawie roku.
Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała nowy sondaż dotyczący rządu Donalda Tuska. Jak oceniają go Polacy? Nie są to najlepsze wieści dla ekipy rządzącej.
Kto najsurowiej ocenia rząd Tuska?
Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Największą grupę stanowią osoby oceniające go negatywnie – 51,1 proc. Pozytywną ocenę deklaruje 29,4 proc. badanych, a 19,5 proc. respondentów wybiera odpowiedź neutralną: „ani dobrze, ani źle”
— czytamy w opisie.
Nieco bardziej szczegółowe wyniki przedstawił prezes OGB Łukasz Pawłowski.
W badaniu OGB ocena rządu, w kontrze do tego co pokazuje CBOS:
od lutego + 4 p.p. wskazań negatywnych
wśród kobiet od lutego jest to aż +7 p.p.
wśród najgorzej zarabiających do 4000 na rękę (około 35 proc. populacji) wskazania są najgorsze od prawie roku
— czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759474-ponad-polowa-polakow-ocenia-rzad-tuska-negatywnie-sondaz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.