Posłowie Prawa i Sprawiedliwości ocenili, że podpisana przez szefową MKiDN Martę Cienkowską nowelizacja rozporządzenia o opłatach reprograficznych, która aktualizuje katalog urządzeń objętych systemem opłat tak, aby pozostawał adekwatny do rzeczywistych sposobów korzystania z treści chronionych prawem autorskim, jest niezgodna z konstytucją. „PiS rozważa skierowanie skargi do RPO, aby ten zwrócił się do TK o zbadanie tej kwestii” - przekazał Zbigniew Kuźmiuk.
Opłata reprograficzna
Opłata reprograficzna (tzw. czyste nośniki) to mechanizm kompensacyjny, który funkcjonuje w polskim prawie od 1994 r. Ostatnie aktualizacje przepisów miały miejsce w latach 2008 i 2011, kiedy opłatami objęto m.in. cyfrowe przenośne urządzenia mp3 i mp4. Technologia i rzeczywistość cyfrowa zmieniły się w tym czasie radyklanie, a rozporządzenie w sprawie opłat reprograficznych wciąż uwzględniało takie „czyste nośniki” jak VHS, faks oraz nagrywarki DVD.
Wiele urządzeń objętych wcześniejszymi regulacjami albo wyszło całkowicie z powszechnego użycia albo jest coraz mniej obecnych w ofercie rynkowej, a na rynku pojawiły się nowe urządzenia cyfrowe umożliwiające przechowywanie i kopiowanie utworów. W efekcie wpływy z opłat reprograficznych w Polsce od wielu lat należą do najniższych w UE, na czym tracą tysiące polskich twórców i wykonawców.
Nowelizacja zapewni wpływy z opłat na poziomie porównywalnym do innych państw Unii Europejskiej. Aktualizuje ona katalog urządzeń objętych systemem opłat tak, aby pozostawał adekwatny do rzeczywistych sposobów korzystania z treści chronionych prawem autorskim. Nowelizacja upraszcza system opłat reprograficznych, urealnia wartość opłat i zapewnia równowagę w obrocie urządzeniami o rozszerzonych funkcjach.
„To niezgodne z konstytucją”
Do kwestii rozporządzenia na dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie odnieśli się posłowie PiS Zbigniew Kuźmiuk i Mariusz Krystian.
Polska konstytucja przewiduje wprowadzenie nowych podatków tylko w drodze ustawowej. To rozporządzenie w związku z tym, naszym zdaniem, jest niezgodne z konstytucją
— ocenił Kuźmiuk.
Art. 217 Konstytucji RP mówi, że „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”.
Będzie skarga do RPO?
Poseł PiS zwrócił uwagę, że nowelizowane rozporządzenie jest oparte na ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.
Nie ulega wątpliwości, że przez te ponad 30 lat zmieniła się rzeczywistość i powoływanie się rozporządzeniem na tę ustawę jest absolutnie nie do przyjęcia i dlatego w tej sprawie będziemy protestowali
— zapowiedział.
Co więcej (…), rozważamy skierowanie w tej sprawie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tego rozporządzenia z polską konstytucją
— zapowiedział Kuźmiuk.
Brak debaty w sprawie
Jak dodał, w ocenie posłów PiS rozporządzenie to „wychodzi daleko poza ustawę” o prawie autorskim.
W związku z tym, żeby wprowadzić tego rodzaju nowe obciążenia, potrzebna by była zmiana ustawy, a na to pani minister się nie zdecydowała
— powiedział.
Zdaniem Kuźmiuka minister Cienkowska powinna przygotować projekt ustawowego rozwiązania tej kwestii, który zostałby poddany „poważnej debacie” w Sejmie. Zaznaczył, że PiS jest otwarte na debatę w tej sprawie.
„Nowy Podatek Tuska”
Oburzenia sprawą nie kryją również inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Przemysław Czarnek i Mariusz Błaszczak.
Zapłacisz więcej, dostaniesz to samo. Żeby im żyło się lepiej. Nowy Podatek Tuska. Ceny coraz wyższe każdego dnia
— zaznaczył Przemysław Czarnek.
Kolejny „genialny” pomysł rządu Donalda Tuska – opłata reprograficzna wraca tylnymi drzwiami jako ukryty podatek na elektronikę. Telefony, laptopy, tablety – wszystko droższe, bo władza uznała, że trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni obywateli. Zamiast realnie wspierać kulturę, rząd wybiera najprostsze rozwiązanie: dołożyć kolejny koszt zwykłym ludziom. Bo przecież „jakoś to będzie”
— podkreślił Mariusz Błaszczak.
Jak zmienią się ceny?
Nowa regulacja obejmuje większość urządzeń elektronicznych używanych na co dzień w Polsce. Opłata (w %) naliczana jest od ceny netto sprzętu lub nośnika.
• Telefon komórkowy z wbudowaną pamięcią, w tym smartfon od 32 GB – 1%
• Tablet z wbudowaną pamięcią od 32 GB – 1%
• Komputer stacjonarny i komputer przenośny – 1%
• Telewizor z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania – 1%
• Dekoder telewizyjny z funkcją nagrywania – 1%
• Cyfrowy odtwarzacz audio – 1%
• Cyfrowy odtwarzacz audio-video – 1%
• Przenośne urządzenia do nagrywania (CD, DVD, Blu-ray) – 1%
• Dyski twarde (HDD, SSD), także zewnętrzne – 1%
• Karty pamięci, pendrive’y i inne nośniki półprzewodnikowe – 1%
• Płyty CD – 2%
• Płyty DVD, Blu-ray – 2%
• Kopiarki – 2%
• Skanery – 2%
• Drukarki atramentowe i laserowe – 1,5%
• Papier A3 i A4 – 0,75%
• Urządzenia wielofunkcyjne – 2%
• Urządzenia wielkoformatowe – 1% (maksymalnie 100 zł)
• Magnetofony i magnetowidy – 0,01%
Przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP, aby dać czas przedsiębiorcom na przygotowanie się do tych zmian.
