Anna Maria Żukowska wystąpiła w roli nieformalnego rzecznika Włodzimierza Czarzastego. Chodziło o kwestię braku obecności na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prezydent Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi. Poszło jej tak dobrze, że oprócz skompromitowania marszałka Sejmu, wciągnęła do tego TVP w likwidacji. Z jej kolejnych komunikatów wynika, że odśpiewanie Czarzastemu „sto lat” na wizji było nagrywane tydzień temu, a nie wczoraj…
Prezydent Karol Nawrocki wręczył wczoraj Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, zwolnionemu z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 r.
Czytaj także
Bogdan Rymanowski na antenie Radia ZET przeczytał Annie Marii Żukowskiej pytanie od widza. „Dlaczego marszałek Czarzasty nie uczestniczył w żadnych uroczystościach na Zamku Królewskim, ani nie było go w czasie wręczenia Orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi”- brzmiało pytanie.
Nikt w koalicji nie uczestniczył w tych obchodach. Taka była decyzja i ustalenia koalicyjne. Nie wiem dokładnie na czym się opierało, ale takie było postanowienie. Nie było też wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza
— powiedziała polityk.
Należy odnotować, że podczas uroczystości obecny był chociażby wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL).
Czytaj także
Żukowska pogrąża Czarzastego i neoTVP
Żukowska postawiła się na portalu X w roli rzecznika prasowego Czarzastego, ale chyba nie do końca przemyślała, co chce zakomunikować.
Tak nawiasem, marszałek wczoraj rano wyjechał do Kopenhagi
— czytamy we wpisie Żukowskiej, która postanowiła doprecyzować.
W jakim celu tam poleciał? Nigdzie nie ma żadnych zdjęć, komunikatów + wieczorem był już w TVP info
— dopytał użytkownik „chrzanik”.
Nie poleciał, tylko pojechał. Na spotkanie z szefem parlamentu Danii, które jest dzisiaj. Dlatego musiał wyjechać wczoraj. Program Kwiatki Polskie nie był nadawany na żywo, został nagrany w zeszłym tygodniu
— rozwinęła Żukowska.
Czekaj czekaj… czyli Czarzasty poszedł do TVP i powiedział, że ma DZIŚ urodziny, zrobiono całą ustawkę i śpiewano mu sto lat tydzień przed urodzinami żeby wyemitować piękną laurkę urodzinową dla Czarzastego? Brawo TVP, czuję się znakomicie wiedząc, że zamiast na onkologię, moje pieniądze idą na takie ustawki XD
— podsumował „chrzanik”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759469-czarzasty-sie-wscieknie-zukowska-wkopala-marszalka-i-neotvp
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.