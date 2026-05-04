"Cyrk za publiczne pieniądze". Urodzinowy Czarzasty gościem na antenie TVP w likwidacji: "Flagi, pochody, dlaczego?"; "Dla pana"

Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w trakcie obchodów Święta Pracy oraz wpisy z portalu X / autor: PAP/Paweł Supernak/X (screeny)
Włodzimierz Czarzasty był wczoraj gościem „Kwiatków Polskich” na antenie TVP w likwidacji. Na wieść o tym, że polityk ma urodziny, odśpiewano mu „sto lat”. „Dwoje koszmarnych propagandzistów z TVP w likwidacji ordynujących ‘sto lat’ na rzecz Czarzastego. Dzień jak co dzień” - czytamy w jednym z komentarzy na portalu X.

W publicystyczno-satyrycznym (przynajmniej z nazwy) programie „Kwiatki Polskie” na antenie TVP w likwidacji, 3 maja br. pojawił się Włodzimierz Czarzasty.

Przyszedłem do was dlatego, że dziś mam urodziny. Ludzie intuicyjnie wyczuwają, że to jest wielkie święto i proszę zobaczyć, co się od rana dzieje. Flagi, pochody, dlaczego?

— powiedział Czarzasty.

Dla pana

— odpowiedziała prowadząca.

Konstytucja oczywiście, ale po za tym

— dodał wskazując na siebie Czarzasty.

Następnie drugi z prowadzących rzucił hasło: „Dobra, to teraz ‘sto lat’. Mamy wspaniały zespół”.

Po czym zespół zaintonował pieśń urodzinową na cześć Czarzastego.

Cyrk za publiczne pieniądze”

Do sytuacji na antenie TVP w likwidacji odnieśli się komentatorzy życia politycznego.

Program „Kwiatki polskie” i dwoje koszmarnych propagandzistów z TVP w likwidacji ordynujących „sto lat” na rzecz Czarzastego. Dzień jak co dzień

— skomentował Wiktor Świetlik z Telewizji wPolsce24.

Cyrk za publiczne pieniądze

—dodała Dorota Kania.

Ale Żenada!

— stwierdziła poseł PiS Anita Czerwińska.

Podobno na uroczystościach marszałka nie było ale w TVP był?

— dopytał Łukasz Żygadło.

Z książki profesora Nałęcza o aferze Rywina wynika, że powinien pójść siedzieć, ale 100 lat to jednak lekka przesada. 10 lat - maksymalnie

— skwitował Adam Abramczyk.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

