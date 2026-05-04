Niezłomna postawa Andrzeja Poczobuta: "Chcę spróbować wrócić na Białoruś". Ponowne uwięzienie? "To posiedzę. Trudno"

Andrzej Poczobut / autor: PAP/Paweł Supernak
Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy - powiedział Andrzej Poczobut w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Andrzej Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia.

W rozmowie na łamach „Gazety Wyborczej” Poczobut był pytany m.in. o plany na przyszłość.

Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy. Wpuszczą tak jak obiecują, czy nie

– odpowiedział.

Ponowne uwięzienie?

Dopytywany, co zrobi jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział:

To posiedzę. Trudno. Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej siedzieli.

Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna rozmówca „GW” odparł, że „każdy ma”.

Ludzie, których spotkałem w łagrach, też mają żony i dzieci. Jarek to już dorosły chłopak, on przecież wszystko rozumie. Jeden nasz kresowy działacz poeta, pytał, dlaczego ta polskość jest taka trudna? No właśnie. Na tej szerokości geograficznej niestety tak jest

— stwierdził Andrzej Poczobut w wywiadzie dla „GW”.

PAP/mly

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

