Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy - powiedział Andrzej Poczobut w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.
Andrzej Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia.
W rozmowie na łamach „Gazety Wyborczej” Poczobut był pytany m.in. o plany na przyszłość.
Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy. Wpuszczą tak jak obiecują, czy nie
– odpowiedział.
Ponowne uwięzienie?
Dopytywany, co zrobi jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział:
To posiedzę. Trudno. Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej siedzieli.
Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna rozmówca „GW” odparł, że „każdy ma”.
Ludzie, których spotkałem w łagrach, też mają żony i dzieci. Jarek to już dorosły chłopak, on przecież wszystko rozumie. Jeden nasz kresowy działacz poeta, pytał, dlaczego ta polskość jest taka trudna? No właśnie. Na tej szerokości geograficznej niestety tak jest
— stwierdził Andrzej Poczobut w wywiadzie dla „GW”.
PAP/mly
