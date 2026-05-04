Prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za „zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta” - podała w nocy Kancelaria Prezydenta RP na portalu X.
Jak poinformowała KPRP, prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie.
Sojusz polsko-amerykański
Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego.
Czytaj także
- Wzruszający moment w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi
- Tomasz Lis użył Poczobuta, żeby zaatakować prezydenta. Dostał radę od posła Jabłońskiego: „Skasuj konto podły typie”
- TYLKO U NAS. „Wolność”! Niezwykłe zdjęcie Andrzeja Poczobuta. Stanął obok plakatu, który przypominał Polakom o jego sprawie
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759449-prezydent-nawrocki-rozmawial-z-donaldem-trumpem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.