BBN zakończyło pracę nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował gen. Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dodał, że dokument został skierowany do rządu, a po podpisaniu przez premiera powinien trafić do prezydenta.
Jest wreszcie przygotowany dokument, który jest uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką i rządową
— powiedział Kowalski w Magazynie Anity Gargas.
Zwrócił uwagę, że dokument, który w czerwcu ub.r. rząd przedstawiał jako uzgodniony z prezydentem, „do końca taki nie był”.
To, co wtedy nie zostało dopełnione, teraz dopiero jest zamkniętym procesem. Wersja uzgodniona między obozem prezydenckim i rządowym trafiła do rządu i teraz rząd powinien skierować już z podpisem Prezesa Rady Ministrów ten dokument do prezydenta, do zatwierdzenia
— wskazał Kowalski.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta przez rząd w lipcu 2025 r., jednak ówczesny prezydent Andrzej Duda go nie podpisał. Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego nie została też podpisana przez obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, który - jak we wrześniu ub.r. poinformował ówczesny szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz - podziela stanowisko swojego poprzednika.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest cyklicznym i współtworzonym przez rząd i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kierunkowym dokumentem dla wszystkich instytucji państwowych. Kancelaria premiera podała w 2025 r., że jednym z najważniejszych założeń nowej strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Opisane zostały one jako: zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli; zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego; istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski; istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.
tkwl/PAP
