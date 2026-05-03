Poczobut był namawiany, by nie odebrał orderu z rąk prezydenta Nawrockiego?! Sensacyjne doniesienia. "A więc to prawda"

autor: PAP/Paweł Supernak
Dziś Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, więziony przez kilka lat przez reżim Aleksandra Łukaszenki, otrzymał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Jednak dziennikarz Cezary Gmyz na platformie X przekazał, że Poczobut miał być namawiany do tego, by nie wziąć udziału w uroczystości, podczas której otrzymał odznaczenie z rąk prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent odznaczył Poczobuta Orderem 11 listopada 2025 r., „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”. Zaproszenie do odebrania Orderu prezydent skierował w minionym tygodniu, gdy Poczobuta zwolniono z białoruskiego więzienia. Po odebraniu odznaczenia przez Poczobuta zgromadzeni na dzisiejszych uroczystościach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja uhonorowali dziennikarza długimi owacjami.

Sensacyjne doniesienia Gmyza

Dziennikarz Telewizji Republika Cezary Gmyz przekazał, że Andrzej Poczobut miał być namawiany do tego, by nie wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości odebrania Orderu Orła Białego od prezydenta na Zamku Królewskim.

A więc to prawda. Namawiano Poczobuta, żeby odmówił wzięcia udziału w uroczystości przyjęcia Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. A ten nie dość, że wziął to jeszcze wspomniał Łupaszkę, Ponurego i Kotwicza. Szacun

— napisał na X Cezary Gmyz, dziennikarz Telewizji Republika. Nie wskazał jednak, kto miał namawiać Andrzeja Poczobuta do takiego zachowania.

Gmyz uznał, że potwierdzeniem jego wpisu może być to, co napisali na X publicysta Tomasz Lis i dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński.

Kończąc temat orderu - Andrzej Poczobut wiedział, że odmawiając przyjęcia orderu uczyniłby afront nie Nawrockiemu, ale Polsce i Polakom. A tego nie chciał i nie mógł zrobić

— zanaczył Tomasz Lis napisał na portalu X.

By zamknąć temat informuję, że Andrzej Poczobut dostał odznaczenie od Najjaśniejszej Rzeczyposolitej. W pełni na nie zasłużył. To, kto podpisał stosowny dokument nie ma żadnego znaczenia. Proszę to uszanować. Nie zapraszam do dyskusji

— napisał z kolei Bartosz T. Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.

