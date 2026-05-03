Dziś Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, więziony przez kilka lat przez reżim Aleksandra Łukaszenki, otrzymał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Jednak dziennikarz Cezary Gmyz na platformie X przekazał, że Poczobut miał być namawiany do tego, by nie wziąć udziału w uroczystości, podczas której otrzymał odznaczenie z rąk prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent odznaczył Poczobuta Orderem 11 listopada 2025 r., „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”. Zaproszenie do odebrania Orderu prezydent skierował w minionym tygodniu, gdy Poczobuta zwolniono z białoruskiego więzienia. Po odebraniu odznaczenia przez Poczobuta zgromadzeni na dzisiejszych uroczystościach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja uhonorowali dziennikarza długimi owacjami.
Sensacyjne doniesienia Gmyza
Dziennikarz Telewizji Republika Cezary Gmyz przekazał, że Andrzej Poczobut miał być namawiany do tego, by nie wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości odebrania Orderu Orła Białego od prezydenta na Zamku Królewskim.
A więc to prawda. Namawiano Poczobuta, żeby odmówił wzięcia udziału w uroczystości przyjęcia Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. A ten nie dość, że wziął to jeszcze wspomniał Łupaszkę, Ponurego i Kotwicza. Szacun
— napisał na X Cezary Gmyz, dziennikarz Telewizji Republika. Nie wskazał jednak, kto miał namawiać Andrzeja Poczobuta do takiego zachowania.
Gmyz uznał, że potwierdzeniem jego wpisu może być to, co napisali na X publicysta Tomasz Lis i dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński.
Kończąc temat orderu - Andrzej Poczobut wiedział, że odmawiając przyjęcia orderu uczyniłby afront nie Nawrockiemu, ale Polsce i Polakom. A tego nie chciał i nie mógł zrobić
— zanaczył Tomasz Lis napisał na portalu X.
By zamknąć temat informuję, że Andrzej Poczobut dostał odznaczenie od Najjaśniejszej Rzeczyposolitej. W pełni na nie zasłużył. To, kto podpisał stosowny dokument nie ma żadnego znaczenia. Proszę to uszanować. Nie zapraszam do dyskusji
— napisał z kolei Bartosz T. Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.
Czytaj także
- Wzruszający moment w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi
- Tomasz Lis użył Poczobuta, żeby zaatakować prezydenta. Dostał radę od posła Jabłońskiego: „Skasuj konto podły typie”
- TYLKO U NAS. „Wolność”! Niezwykłe zdjęcie Andrzeja Poczobuta. Stanął obok plakatu, który przypominał Polakom o jego sprawie
zxt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759442-poczobut-byl-namawiany-by-nie-odebral-orderu-z-rak-prezydenta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.