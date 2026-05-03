„Skasuj konto podły typie” - napisał poseł PiS Paweł Jabłoński na portalu X, kierując wiadomość do Tomasza Lisa. Dziennikarz użył Andrzeja Poczobuta, żeby uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś na Zamku Królewskim w Warszawie Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi. Dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, zwolnionemu z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 r.
Prezydent odznaczył Poczobuta Orderem 11 listopada 2025 r., „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”. Zaproszenie do odebrania Orderu prezydent skierował w minionym tygodniu, gdy Poczobuta zwolniono z białoruskiego więzienia.
Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi nadal prowadzą działalność społeczną
— mówił Poczobut podczas dzisiejszej uroczystości na Zamku Królewskim.
Po odebraniu odznaczenia przez Poczobuta zgromadzeni na uroczystościach uhonorowali dziennikarza długimi owacjami.
„Skasuj konto podły typie”
Tomasz Lis postanowił, że swoim zwyczajem, dorobi teorię do rzeczywistości. Byle tylko uderzyć w swoich przeciwników politycznych.
Kończąc temat orderu- Andrzej Poczobut wiedział, że odmawiając przyjęcia orderu uczyniłby afront nie Nawrockiemu, ale Polsce i Polakom. A tego nie chciał i nie mógł zrobić
— napisał na portalu X.
Dziennikarzowi odpowiedział poseł PiS Paweł Jabłoński.
Skasuj konto podły typie
— polecił.
