Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w święto Konstytucji 3 Maja przekonywał, że trzeba wpisać członkostwo Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Pomysł ten wywołał lawinę komentarzy w sieci.
Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie zamieszczonym w serwisie X nawiązał do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował o powołaniu Rady Nowej Konstytucji.
W Konstytucji kwestie ustrojowe są jasno określone – wymagają jedynie przestrzegania. Jeśli ustawa zasadnicza wymaga doprecyzowania to w kierunku wzmocnienia naszego bezpieczeństwa
— napisał.
Dlatego wpiszmy członkostwo w Unii Europejskiej do Konstytucji! Utrwalmy naszą obecność we Wspólnocie, będącą dla nas jednym z fundamentów bezpieczeństwa i rozwoju. Tak, jak zrobiło to wiele innych państw – np. Francja, Finlandia czy Litwa
— stwierdził.
To gwarancja, że nikt nieodpowiedzialny nie wyrwie nas ze strefy bezpieczeństwa!
— przekonywał.
Komentarze w sieci
Wpis wywołał lawinę komentarzy w sieci.
Zawsze myślałem, że to NATO jest sojuszem obronnym i militarnym, a nie UE, w której nawet nie byliście w stanie zatrzymać niekorzystnej dla Polski umowy UE-Mercosur, choć podobno macie tam takie relacje. Np. Norwegia nie jest w UE, Wielka Brytania również. A są częścią Europy
— zauważył mecenas Bartosz Lewandowski.
1976
— napisał prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel, przypominając sprawę wpisanie wiecznej przyjaźni z ZSRR do konstytucji PRL w 1976 roku.
Chłopie, znowu cię Donald podkusił, żebyś wygłosił najbardziej antypolską deklarację.
— zauważył prof. Andrzej Dąbrówka, mediewista.
