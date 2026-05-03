Kosiniak-Kamysz chce wpisać członkostwa w UE do konstytucji. Mocne komentarze. "Chłopie, znowu cię Donald podkusił"

Kosiniak-Kamysz chce wpisania członkostwa w UE do konstytucji / autor: PAP/Art Service
Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w święto Konstytucji 3 Maja przekonywał, że trzeba wpisać członkostwo Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Pomysł ten wywołał lawinę komentarzy w sieci.

Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie zamieszczonym w serwisie X nawiązał do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował o powołaniu Rady Nowej Konstytucji.

W Konstytucji kwestie ustrojowe są jasno określone – wymagają jedynie przestrzegania. Jeśli ustawa zasadnicza wymaga doprecyzowania to w kierunku wzmocnienia naszego bezpieczeństwa

— napisał.

Dlatego wpiszmy członkostwo w Unii Europejskiej do Konstytucji! Utrwalmy naszą obecność we Wspólnocie, będącą dla nas jednym z fundamentów bezpieczeństwa i rozwoju. Tak, jak zrobiło to wiele innych państw – np. Francja, Finlandia czy Litwa

— stwierdził.

To gwarancja, że nikt nieodpowiedzialny nie wyrwie nas ze strefy bezpieczeństwa!

— przekonywał.

Komentarze w sieci

Wpis wywołał lawinę komentarzy w sieci.

Zawsze myślałem, że to NATO jest sojuszem obronnym i militarnym, a nie UE, w której nawet nie byliście w stanie zatrzymać niekorzystnej dla Polski umowy UE-Mercosur, choć podobno macie tam takie relacje. Np. Norwegia nie jest w UE, Wielka Brytania również. A są częścią Europy

— zauważył mecenas Bartosz Lewandowski.

1976

— napisał prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel, przypominając sprawę wpisanie wiecznej przyjaźni z ZSRR do konstytucji PRL w 1976 roku.

Chłopie, znowu cię Donald podkusił, żebyś wygłosił najbardziej antypolską deklarację.

— zauważył prof. Andrzej Dąbrówka, mediewista.

Adrian Siwek/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

