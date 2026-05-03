TYLKO U NAS. Prof. Gliński o odejściu Mejzy z klubu PiS: Powiedział, że nie chce mieszać nas - i słusznie - w jego styl uprawiania polityki

Gliński o odejściu Mejzy i Kowalskiego / autor: Fratria
Dwóch kolegów zrezygnowało z klubu z różnych powodów. Obaj publicznie sformułowali te powody, a jednocześnie nie odcinają się od nas, tylko wręcz przeciwnie. Twierdzą, że będą dalej z nami wspierali politykę ugrupowania patriotycznego. Tutaj różnic nie ma” - mówi dla wPolityce.pl prof. Piotr Gliński, komentując sprawę odejścia Łukasz Mejzy i Janusza Kowalskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

W ostatnich dniach z klubu Prawa i Sprawiedliwości odeszło dwóch posłów - Łukasz Mejza oraz Janusz Kowalski. W przypadku Mejzy według doniesień medialnych szalę goryczy przelała jego chęć występu… w walce freak-fightowej. Natomiast Janusz Kowalski swoją rezygnację tłumaczył kwestiami związanymi z problemami na poziomie lokalnym.

Sytuacja w PiS

Do sprawy w rozmowie z portalem wPolityce.pl odnosi się prof. Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, były wicepremier, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

— mówi.

W tak dużym organizmie - jesteśmy największym klubem parlamentarnym - tego rodzaju pojedyncze przypadki z różnych powodów mogą się zdarzać

— ocenia

Odejście Mejzy

Następnie prof. Gliński przechodzi do przypadku posła Łukasza Mejzy.

Powiedział, że nie chce mieszać nas - i słusznie - w jego prywatne wybory różnego typu, swój styl uprawiania polityki taki… mało tradycyjny. I to tyle

— wskazuje.

Patrzę na to ze spokojem, bo wiem, że w polityce nie możemy działać i reagować emocjonalnie

— zaznacza.

Rezygnacja Kowalskiego

Były minister zabiera głos także na temat odejścia Janusza Kowalskiego.

To polityk wyrazisty, bardzo indywidualistyczny. On podał pewne powody związane z lokalnymi napięciami. Tego typu sytuacje zdarzają się bardzo często. Daleko nie szukając, sprawa pana Lenza pewnie też by nie wyszła, gdyby nie napięcia pomiędzy członkami Platformy Obywatelskiej. A dobrze, że te napięcia doprowadziły do ujawnienia nadużycia, którego dopuścił się pan senator Lenz

— zaznacza.

Prawo i Sprawiedliwość jest zbyt dużą formacją, żeby tego rodzaju historie miały jakieś większe znaczenie. Ich wymiar jest bardziej medialny

— podsumowuje.

Adrian Siwek/wPolsce24

