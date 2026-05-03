TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Tusk poucza o konstytucji i jedzie w święto do Armenii. Piotr Kaleta: "Najlepiej niech nie wraca"

  • Polityka
  • opublikowano:
Kaleta uderza w Tuska / autor: PAP/Leszek Szymański
Kaleta uderza w Tuska / autor: PAP/Leszek Szymański

Premier mojego kraju wyjeżdża sobie w święto państwowe gdzieś do Armenii i śmie cokolwiek mówić na temat spraw dotyczących szacunku wobec konstytucji mojej ojczyzny” - mówi poseł PiS Piotr Kaleta w rozmowie z portalem wPolityce.pl, krytykując premiera Donalda Tuska.

W święto Konstytucji 3 Maja premier Donald Tusk zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym próbował przedstawiać się jako obrońca konstytucji w Polsce.

Tylko narody, które szanują swoje konstytucje, mają szansę na zwycięstwo

— stwierdził.

Czytaj także

Niech nie wraca”

Problem polega jednak na tym, że obecny rząd znany jest ze swojego, delikatnie mówiąc wybiórczego podejścia do przepisów prawa w Polsce. Sam Tusk zapowiadał, że prawo będzie stosowane w taki sposób, w jaki sposób oni je rozumieją.

Suchej nitki na wpisie Tuska nie zostawia Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który w rozmowie z portalem wPolityce.pl zwraca uwagę, że premier w święto państwowe udał się na wizytę do Armenii.

Premier mojego kraju wyjeżdża sobie w święto państwowe gdzieś do Armenii i śmie cokolwiek mówić na temat spraw dotyczących szacunku wobec konstytucji mojej ojczyzny. Taka miernota śmie coś takiego mówić

— wskazuje.

I narody, które dzisiaj być może stają się plemionami, jak Niemcy, jak Szwecja, jak Francja, mają pouczać mój piękny, dumny kraj. To my żeśmy w zasadzie świat uczyli państwowości

— zaznacza.

Niech się facet zamknie i niech siedzi w tej Armenii. Najlepiej niech nie wraca

— dodaje.

Adrian Siwek

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych