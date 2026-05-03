„W Konstytucji 3 Maja była zapisana głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty systemu rządzenia; miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania” - mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Niedzielna uroczystość na Placu Zamkowym rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego oraz odczytania Preambuły Konstytucji 3 Maja.
Uczestniczą w niej m.in. ministrowie kancelarii prezydenta oraz ministrowie rządu, w tym wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a także koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Obecny jest też działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut, a także liczni mieszkańcy Warszawy.
Prezydent Nawrocki podczas wystąpienia podkreślał, że Konstytucję 3 Maja budowały dwie najważniejsze wartości - modernizacja i niepodległość.
Najważniejsze w Konstytucji 3 Maja było to, że była gotowa do tworzenia nowoczesnej Polski przyszłości, opartej o trójpodział władzy, opartej o obywatelstwo i prawa obywatelskie dla mieszczan. Że ta konstytucja pochylała się nad ludem rolniczym (…) była to konstytucja najbardziej nowoczesna na tamte czasy
— mówił Nawrocki.
W Konstytucji 3 Maja, we wszystkich 11 paragrafach i w preambule zapisana była głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty. Do autokorekty systemu rządzenia. Do autokorekty zarządzania Rzeczpospolitą. To była konstytucja stworzona przez wybitnych Polaków, którzy nieśli w sobie polskiego ducha, którzy w Rzeczpospolitą wierzyli, kochali i chcieli ją reformować. Konstytucja 3 Maja miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania
— podkreślił prezydent.
Poważne zadanie
Karol Nawrocki zauważył, że „stajemy dziś przed poważnym zadaniem - wszyscy jako naród, jako wspólnota”.
I ten dzień zadaje nam zasadnicze pytanie: czy chcemy stać w cieniu naszych wielkich twórców Konstytucji Trzeciego Maja? Czy chcemy się im tylko przyglądać i ceremonialnie, co roku, zasadnie, z honorem oddawać im hołd, mówić, że byli wielcy, cieszyć się wokół tego święta?
— pytał.
Tak - chcemy! Ale chcemy też czytać Konstytucję Trzeciego Maja ze zrozumieniem. To jest lekcja zadana Rzeczpospolitej Polskiej
— zaznaczył.
Zadanie
Wskazał, że jako prezydent Polski patrzy na Konstytucję 3 Maja jak na zadanie.
I choć dzisiaj cieszę się razem z Wami, to mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczypospolitej to nie są już problemy tylko polityczne. To są problemy ustrojowe — fundamentalne, zasadnicze
— powiedział.
Powiedzmy sobie szczerze: żyjemy dziś w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko — niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego
— wyjaśnił.
Instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo — Rzeczpospolitą, jej ciągłość i długie trwanie — są angażowane do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności, który ma mitygować nastroje społeczne wspólnie z tymi instytucjami, produkuje kolejny chaos i kolejne konflikty społeczne. Trzeba powiedzieć temu dość i mieć świadomość, że się na to nie zgadzamy!
— zauważył.
Nowa konstytucja
Prezydent ocenił, że Polsce potrzebna jest nowa konstytucja.
Konstytucję z 1997 roku szanuję i dziękuję za nią. Jestem i będę jej stróżnikiem do samego końca. Ale potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030
— powiedział.
Jeśli czytamy Konstytucję 3 Maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując ją, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się sejm konstytucyjny, który ją zmodernizuje i dopasuje do współczesności. On się nie odbył, bo Polska upadła. Oni to wiedzieli
— zauważył.
My też musimy wiedzieć, że trzeba zmodernizować Konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić. Konstytucja z 1997 roku była potrzebnym momentem kompromisu — w czasach transformacji ustrojowej, w zupełnie innych realiach
— dodał.
Dziś Polska jest częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę, że wkrótce będziemy stałym członkiem grupy G20. Zmieniło się wszystko na świecie. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Musimy mieć taką odwagę jak oni — twórcy Konstytucji 3 maja — odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji
— stwierdził.
Czas zmian
Prezydent Nawrocki zabrał głos także na temat sytuacji politycznej Polski.
Musimy raz na zawsze zdecydować, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach wolą suwerena — narodu — i czy chcemy oddać im zarówno władzę, jak i odpowiedzialność. Czy też chcemy, by władza była sprawowana za pomocą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając ją od narodu
— podkreślił.
Dzisiejsza sytuacja tego od nas wymaga. Sytuacja bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, abyśmy mieli władzę silną, ale kontrolowaną — władzę, która pochodzi wprost od suwerena, od narodu
— zauważył.
Adrian Siwek/PAP/X
