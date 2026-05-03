Prezydent Karol Nawrocki powołał w Warszawie Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.
Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in.: była prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych, a także prof. Anna Łabno, prof. Ryszard Legutko, Marek Jurek
Kto jeszcze dołączy do Rady?
Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które „mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”.
O decyzji poinformowała Kancelaria Prezydenta RP:
Prezydent RP @NawrockiKn: Powołałem dziś korpus — fundament Rady ds. Nowej Konstytucji. Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Bardzo dziękuję profesjonalistom, dziękuję ludziom odważnym, dziękuję tym, którzy mają różne poglądy — nawet wobec tez, które stawiam — a którzy dziś rozpoczęli swoją pracę w Radzie. Dziękuję za to, że reprezentujecie Państwo różne środowiska. Dzięki wam Pałac Prezydencki stanie się miejscem debaty — debaty odpowiedzialnej politycznie i społecznie, debaty o ciągłości państwa. Wasza różnorodność i odmienne światopoglądy gwarantują, że będzie to uczciwa debata, do której zapraszam wszystkich
— czytamy.
