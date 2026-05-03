„Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi nadal prowadzą działalność społeczną” - mówił odznaczony Orderem Orła Białego Andrzej Poczobut.
Prezydent Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, który został zwolniony z białoruskiego więzienia.
Polscy bohaterowie
W przemówieniu Andrzej Poczobut zwrócił uwagę, że bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o których gloryfikację był oskarżony.
Chodzi m.in. o twórcę polskich jednostek specjalnych majora Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”. Chodzi m.in. o legendarnego cichociemnego majora Jana Piwnika ps. „Ponury”. Chodzi m.in. o Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” . Chodzi m.in. o dowódców poakowskiego podziemia na terenie Grodzieńszczyzny – podporucznika Anataola Radziwonika ps. „Olech”, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego ps. „Niemen”. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dziś dzień jest szargana
— wskazał.
Na tym tle jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach, próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle
— podkreślił.
Symboliczne uhonorowanie
Andrzej Poczobut podkreślił, że Związek Polaków na Białorusi cały czas działa.
Dlatego odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi nadal prowadzą działalność społeczną
— powiedział.
I ta działalność jest skierowana na krzewienie polskiej oświaty narodowej na Białorusi, na krzewienie kultury polskiej i na ochronę miejsc pamięci narodowej
— wskazał.
Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji. Od 2005 roku członkowie Związku Polaków na Białorusi są poddawani szykanom. Apogeum represji to wszczęcie postępowania karnego wobec mnie. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyły się w języku polskim i żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów. I to jest jedno tej sprawy. I to jest też powód, dlaczego sprawa Polaków na Białorusi przez lata jest jednoznacznie oceniana przez różne siły polityczne w Polsce
— dodał.
Jedność
Działacz zwrócił uwagę, że walka o jego sprawę odbywała się niezależnie od sporów politycznych w Polsce.
Jestem dumny, że mogę podziękować panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować pana poprzednikowi panu Andrzejowi Dudzie za podobne działania. Jestem dumny, że mogę podziękować rządowi Donalda Tuska za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem dumny, że mogę podziękować rządowi Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz mojego uwolnienia
— powiedział.
Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję
— zakończył.
Adrian Siwek
