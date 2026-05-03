„O każdym z państwa mogę powiedzieć tylko jedno słowo. O was już powstały książki, kolejne powstaną. Mam głęboką świadomość, że wasze życiorysy będą punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków. Jako prezydent Polski za sprawą tego obrazu, który dziś narysowaliście - Polski odważnej, wolnej, solidarnej, o głębi artystycznej, wrażliwej i która nigdy nie odda wolności, składam raport twórcom Konstytucji 3 Maja: Polska jest w dobrych rękach, niech żyje Polska” - powiedział prezydent Karol Nawrocki na Zamku Królewskim w Warszawie, do uhonorowanych odznaczeniami państwowymi.
Order Orła Białego otrzymali: Andrzej Poczobut, Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, Hanna-Łukowska-Karniej oraz Lech Majewski. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Jakuba Nowakowskiego. Helena Pyz otrzymała z rąk prezydenta Nawrockiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Dziś 3 maja roku 2026. 235 lat temu Polacy podjęli decyzję o ty, że chcą reformować upadającą RP. Ludzie wyjątkowi o intelektualnej głębi, nie związani z życiem politycznym, którzy w momencie, gdy Polska ich potrzebowała byli gotowi do stworzenia zasadniczego dokumentu, który stał się niestety testamentem niepodległości, ale był konstytucją nadziei na odrodzoną RP. Praca nad Konstytucją 3 Maja i jej uchwalenie odbywało się na Zamku Królewskim. Kontekst daty, miejsca i najważniejszych odznaczeń państwowych: Orderu Orła Białego, który jest mostem pomiędzy I, II i III RP i Orderu Odrodzenia Polski, który bardzo wrósł w naszą niepodległość, pokazuje wszystkim, że dziś mamy do czynienia z momentem wyjątkowym
— powiedział prezydent Nawrocki.
Czytaj także
„Składam raport twórcom Konstytucji 3 Maja”
Trzy konteksty pokazują, że dziś na Zamku Królewskim spotkali się ludzie wyjątkowi, którym RP chce podziękować za ich wspaniałą długą, wypełnioną służbą Polsce drogę. Podkreślam szczególnie kontekst, że twórcami Konstytucji 3 maja byli, ci którzy zdecydowali się na życie polityczne, ale politykami nie byli. Powieściopisarze, historycy, ludźmi nauki, odważnymi, żeby wziąć losy ojczyzny wziąć w swoje ręce. Jestem przekonany, że za sprawą obrazu, który państwo dziś rysujecie. Obrazu RP w XXI wieku, składamy rodzaj raportu twórcom Konstytucji 3 Maja, o tym, jak dziś wygląda Polska za sprawą waszych wspaniałych życiorysów. Raport jest pozytywny, dzięki temu, że jesteście tu dziś wy. Pokazujemy wartości intelektualne, artystyczne i kulturalne zakotwiczenie w tym, co dla Polski jest najważniejsze. O tym są właściwie wasze życiorysy. Jesteście ludźmi kultury, sztuki
— dodała głowa państwa.
Czytaj także
O każdym z państwa mogę powiedzieć tylko jedno słowo. O was już powstały książki, kolejne powstaną. Mam głęboką świadomość, że wasze życiorysy będą punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków. Jako prezydent Polski za sprawą tego obrazu, który dziś narysowaliście - Polski odważnej, wolnej, solidarnej, o głębi artystycznej, wrażliwej i która nigdy nie odda wolności, składam raport twórcom Konstytucji 3 Maja: Polska jest w dobrych rękach, niech żyje Polska
— zakończył prezydent Nawrocki.
Czytaj także
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759404-prezydent-po-wreczeniu-odznaczen-polska-jest-w-dobrych-rekach
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.