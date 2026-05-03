Donald Tusk o szanowaniu... konstytucji. Wytknięto jego hipokryzję. "Nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego"

Donald Tusk przed wylotem do Armenii oraz wpisy z portalu X (screeny) / autor: PAP/Leszek Szymański/X (screeny)
3 maja obchodzimy w Polsce święto Konstytucji. Donald Tusk (choć sam ją nagminnie łamie) stwierdził, iż „tylko narody, które szanują swoje konstytucje, mają szansę na zwycięstwo”. Stanowisko szefa Koalicji 13 Grudnia wywołało poruszenie na portalu X. Premierowi wytykana jest hipokryzja i obłuda.

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była próbą zreformowania państwa, zabezpieczała możliwość jego rozwoju, ale wkrótce pod naciskiem sąsiednich mocarstw została zablokowana.

Tylko narody, które szanują swoje konstytucje, mają szansę na zwycięstwo

— napisał Donald Tusk na portalu X.

Szczyty obłudy”

Do wpisu Tuska odniosło się wielu komentatorów życia politycznego.

Mówi człowiek, który od ponad dwóch lat nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a także „wycofał” kontrasygnatę

— skomentował poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Obowiązującą Konstytucję również należy odłożyć do muzealnej gabloty - chyba zgoda?

— dodał prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK” Maciej Wilk.

Tylko narody z ogarniętą klasą polityczną, która nie boi się głębokich reform państwa i nie szuka oparcia w obcych stolicach mają szanse. Strach przed reformami i obroną status quo doprowadził do upadku I RP. Tymczasem Pan jest niezdolny do jakichkolwiek głębszych reform państwa

— napisał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.

Szczyty obłudy

— stwierdził Rafał Dudkiewicz.

Ale banały, straszne…

— skwitował dziennikarz Łukasz Żygadło.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

