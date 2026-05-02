Jutro o godz. 8.59 czasu polskiego w bazie w Kalifornii planowany jest start rakiety nośnej i umieszczenie na orbicie czwartego satelity radarowego dla Wojska Polskiego w ramach programu MikroSAR - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Na orbitę zostanie wyniesiony EYCORE-1 – polski satelita wyposażony w autorski radar z syntetyczną aperturą (SAR). Umożliwia on precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności.
Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania - to realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa
— napisał Kosiniak-Kamysz.
Dodał, że „dziś nowe technologie, w tym systemy satelitarne są jednym z podstawowych narzędzi do budowy niezwykle ważnych zdolności obronnych naszego kraju”.
Systemy SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) są jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku kosmicznego. Wykorzystuje się je do monitorowania ruchów wojsk, ochrony infrastruktury krytycznej, śledzenia ruchu statków oraz szacowania szkód po klęskach żywiołowych.
W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań optycznych, technologia ta umożliwia precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności - pozwala satelicie „widzieć” w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.
Polska spółka Eycore
Eycore to polska spółka z sektora new-space z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych ładunków oraz satelitów z syntetyczną aperturą radarową (SAR). Ponadto firma współpraca z firmą Creotech Instruments w ramach programu CAMILA, przygotowywanego we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), którego celem jest budowa krajowej konstelacji satelitarnej. Równolegle spółka planuje inwestycję w nowoczesne centrum projektowo-produkcyjne satelitarnych technologii radarowych.
Technologię SAR wykorzystują również satelity radarowe firmy ICEYE przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP, które przed miesiącem zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną, w ramach programu MikroSAR.
tkwl/PAP
