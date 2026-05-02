Szymany odleciały. Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury zarządzają "ośmiogwiazdkowcy" i jest on stale wysoce nierentowny

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria
autor: Fratria

Od 35 lat województwem warmińsko-mazurskim rządzi układ postkomunistyczny pod szyldami PO-PSL-Lewica. Skutkuje to tym, że jest tu najwyższe bezrobocie, najwyższe ubóstwo i dramatycznie ubywa ludzi - szczególnie na północy województwa, w powiatach położonych przy granicy z Rosją.

Do Rosji, a najbardziej do władz Obwodu Królewieckiego, polityczne elity województwa śliniły się przez dziesięciolecia. Uparcie bredziły, że współpraca z Obwodem to strategiczny kierunek rozwoju województwa. Nawet na trzy miesiące przed napaścią Rosji na Ukrainę poseł Urszula Pasławska z PSL domagała się przywrócenia tzw. małego ruchu granicznego, czyli umożliwienia niekontrolowanego napływu przybyszów z Rosji. Pochwalił ją za to Minister Sprawa Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow.

Innym strategicznym punktem programu władz miało być obchodzące w kwietniu tego roku 10 lat działalności lotnisko w Szymanach pod Szczytnem, często nazywanego „oknem na świat”. Byłem wśród tych, którzy wspierali tą ideę. Będąc wtedy wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialnym między innymi za rozwój lotnictwa dołożyłem swoją cegiełkę. Pamiętam uroczyste otwarcie i przypływ nadziei, że będzie to jeden elementów, który pomoże Warmii i Mazurom wyrwać się z biedy i niemocy. Tyle tylko, że województwem i lotniskiem zarządzała i zarządza ta sama polityczno-towarzyska ekipa, którą dzisiaj najtrafniej można nazwać „ośmiogwiazdkowcy”.

Przez całą dekadę, rok w rok na utrzymanie lotniska w Szymanach z budżetu województwa idą grube pieniądze. Tylko w 2025 r. trzeba było dołożyć prawie 18 milionów złotych. Łącznie przez dekadę lotnisko „przepaliło” blisko 200 mln złotych. Pamiętajmy, że są to pieniądze pochodzące z budżetu jednego z najbiedniejszych województw w Polsce!

Tego typu lotnisko (aby nie trzeba było do niego dokładać), powinno obsługiwać co roku około półtora mln pasażerów. Szymany obsłużyły w 2023 roku – 142 tys., w 2024 - 72 tys., w 2025 - 89 tys. osób. Pokazuje to, że w dającej się przewidzieć przyszłości, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury będzie stale wysoce nierentowny. Nie trzeba chyba dodawać, że zarobki szczególnie w sferze kierowniczej lotniska, są lepiej niż dobre.

Obietnice bez pokrycia

Na pociesznie wszystkich władze Szyman i województwa co pewien czas ogłaszają, że wokół portu lotniczego szykują się wielkie inwestycje, które zrekompensują wszelkie straty. No cóż, na gadaniu, a czasem na niezobowiązujących listach intencyjnych się kończy. Ostatnio z Szyman na lotnisko w Gryźlinach wyprowadziła się baza samolotów patrolujących pod względem ochrony przeciwpożarowej lasy województwa warmińsko-mazurskiego.

Mimo to w kwietniu na lotnisku odbyła się wielka rocznicowa feta dla uczczenia setek milionów strat. Humory wszystkim dopisywały, była okazja do świętowania sukcesu, wygłoszenia i wysłuchania pochwał, podziękowań za owocną współpracę. Oczywiście były wyróżnienia i nagrody za wspaniałą pracę. Na koniec jak zawsze przy takich okazjach solidny bankiet.

W województwie warmińsko-mazurskim brakuje na drogi, połączenia kolejowe (żeby dojechać do pracy), kulturę, sport, zabytki, służbę zdrowia. Ale na lotnisku w Szymanach się przelewa i ośmiogwiazdkowcy są z tego dumni.

Hitem tego sezonu mają być połączenia do Egiptu i Albanii (raz w tygodniu). Oczywiście bardzo tanie.

Czyli standard obecnych rządów: ubodzy i biedni mają dorzucać się, aby zamożni i bogaci mogli wygodnie i tanio podróżować na słoneczne plaże i tam dobrze wypoczywać.

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Jerzy Szmit

Jerzy Szmit

Polski polityk, publicysta, samorządowiec, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, senator VI kadencji, poseł na Sejm VII kadencji. Prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych