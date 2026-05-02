Prezydent wręczy Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego! Więzień reżimu Łukaszenki otrzyma odznaczenie na Zamku Królewskim

autor: Fratria
Podczas obchodów święta 3 maja, które jutro odbędą się na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego - poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

28 kwietnia na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie „pięciu za pięciu”, w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 r.

Jutro, podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie, Andrzej Poczobut odbierze z rąk Prezydenta RP Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Prezydent odznaczył tego niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki, 11 listopada 2025 roku

— napisał na platformie X Szefernaker.

tkwl/PAP/X

