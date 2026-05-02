W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejska umowę pożyczkową SAFE - poinformowała pełnomocniczka rządu ds. programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że Polska otrzyma od razu 15 proc. zaliczki.
W ciągu kilkudziesięciu godzin podpiszemy tę umowę. Z naszej strony będą cztery podpisy: wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra finansów Andrzeja Domańskiego i dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej będą dwa podpisy: komisarza do spraw obronności Andriusa Kubiliusa i komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina
— powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w TVN24.
Poinformowała, że 15 proc. całej sumy może trafić do Polski od razu.
To jest kwestia godzin. To o tym rozmawialiśmy z Piotrem Serafinem. Te pieniądze już czekają
— zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.
Weto prezydenta
W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. Prezydent zwracał uwagę m.in. na możliwość stosowania przez UE zasady warunkowości, czyli szantażu wobec Polski, jak to działo się już w przypadku środków z KPO. Głowa państwa wraz z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim proponowali opracowany w oparciu o polskie środki program „Polski SAFE 0%”, ale ta propozycja nie znalazła poparcia rządzących.
W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.
tkwl/PAP
