Tanie zaczepki Mentzena. "Uwaga, członkowie i sympatycy PiS! Jestem w Sopocie. Rozumiecie?"; "Otwórzcie umysły, połączcie kropki"

Sławomir Mentzen / autor: Fratria
Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei, najwyraźniej postanowił konkurować z premierem Donaldem Tuskiem w kategorii najbardziej infantylnych zaczepek pod adresem PiS. „Uwaga członkowie i sympatycy PiS! Jestem w Sopocie. Rozumiecie? W SOPOCIE!” - napisał na portalu X, załączając zdjęcie. „Otwórzcie umysły, połączcie kropki i zastanówcie się, co tu robię, z kim się widzę i co to dla was oznacza” - dodał. Okazuje się jednak, że adresatów raczej to nie interesuje.

Były kandydat na prezydenta i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w ostatnim czasie bardziej chętnie niż w rząd Donalda Tuska uderza w PiS. Ponadto, nie stawia się na głosowaniach nad wnioskami o wotum nieufności, które składa jego własne ugrupowanie - tak jak było to w czwartek 30 kwietnia.

Wielki nieobecny na głosowaniach „odnalazł się” na portalu X i w Sopocie.

Uwaga członkowie i sympatycy PiS! Jestem w Sopocie. Rozumiecie? W SOPOCIE! Otwórzcie umysły, połączcie kropki i zastanówcie się, co tu robię, z kim się widzę i co to dla was oznacza. Przyszłość zaczyna się malować w czarnych barwach. A może nawet w czarno-czerwono-złotych? Pilnujcie Polski!

— napisał, załączając zdjęcie.

Jak się jednak okazało, niektórych adresatów zaciekawiło raczej coś innego.

Ty masz, człowieku, pisowską obsesję. Fajnie, że jesteś w Sopocie, szkoda, że nie było cię w Sejmie, kiedy głosowane były wnioski o odwołanie ministrów rządu Tuska. Z czego jeden to był wasz wniosek

— napisał poseł Jan Kanthak.

ale to ty dzwonisz

— odpowiedział Mentzenowi inny parlamentarzysta PiS, Paweł Jabłoński.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

