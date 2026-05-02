Wpis Tuska o "rozpadzie NATO" mało przekonujący? Burza w sieci. "Dobrze, że pan wreszcie spojrzał w lustro"; "Wyjątkowa bezczelność"

Flaga NATO-zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
„Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu” - napisał dziś premier Donald Tusk w języku angielskim na portalu X. Doczekał się licznych komentarzy i odpowiedzi, w którym przypomniano mu m.in., że sam udzielił niedawno brytyjskiej gazecie „Financial Times” wywiadu, który zdecydowanie nie wskazuje na troskę o siłę i jedność NATO.

Szef polskiego rządu już wielokrotnie uderzał w USA i prezydenta tego kraju Donalda Trumpa, jednak dotychczas czynił to głównie w mediach społecznościowych. Jednak pod koniec kwietnia w rozmowie z „Financial Times” zastanawiał się, „czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować”, wzywając przy tym UE do przekształcenia się w „prawdziwy sojusz” w zakresie obrony kontynentu.

Dziś natomiast na portalu X „martwił” się „rozpadem” NATO.

Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend

— napisał po angielsku Tusk.

Wyjątkowa bezczelność”

Na odpowiedzi, w których przypomniano mu niedawną, szkodliwą dla Polski wypowiedź dla „Financial Times”, nie musiał długo czekać.

Dobrze, że pan wreszcie spojrzał w lustro. Raz za razem udowadnia pan, że nie rozumie tego, co naprawdę dzieje się wokół nas. To pan konsekwentnie podkopuje nasze sojusze obronne, atakuje i podważa relacje transatlantyckie. Od lat sieje pan nieufność wobec najsilniejszego filaru NATO - Stanów Zjednoczonych - i robi wszystko, by Polska była w Waszyngtonie traktowana jak niechciany petent, a nie kluczowy sojusznik. A teraz ma pan czelność pisać o „dezintegracji sojuszu”, jakby odpowiadał za nią ktoś inny niż środowisko, które pan reprezentuje

— skomentował Jacek Sasin, poseł PiS, były wicepremier.

Sprawna rezygnacja Pana i kanclerza Merza mogłaby sporo pomóc

— napisał Waldemar Buda, europoseł PiS i były minister.

Przecież Pana wywiad dla FT to wręcz klasyczne osłabianie, a nawet rozbijanie relacji transatlantyckich. To nie było na pewno w polskim interesie

— skomentował poseł Zbigniew Kuźmiuk.

To po prostu wyjątkowa bezczelność wygłaszać komuś wykład na temat „rozpadu” NATO po ostatnim bełkocie w FT

— ocenił Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia TAK dla CPK.

Nie jest do końca jasne, w jaki sposób Pański ostatni artykuł w FT popiera integrację naszego sojuszu. Czy zechciałby Pan to rozwinąć, Panie Premierze?

— pytał Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.

X/PAP/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

