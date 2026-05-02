„Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu” - napisał dziś premier Donald Tusk w języku angielskim na portalu X. Doczekał się licznych komentarzy i odpowiedzi, w którym przypomniano mu m.in., że sam udzielił niedawno brytyjskiej gazecie „Financial Times” wywiadu, który zdecydowanie nie wskazuje na troskę o siłę i jedność NATO.
Szef polskiego rządu już wielokrotnie uderzał w USA i prezydenta tego kraju Donalda Trumpa, jednak dotychczas czynił to głównie w mediach społecznościowych. Jednak pod koniec kwietnia w rozmowie z „Financial Times” zastanawiał się, „czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować”, wzywając przy tym UE do przekształcenia się w „prawdziwy sojusz” w zakresie obrony kontynentu.
Dziś natomiast na portalu X „martwił” się „rozpadem” NATO.
Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend
— napisał po angielsku Tusk.
„Wyjątkowa bezczelność”
Na odpowiedzi, w których przypomniano mu niedawną, szkodliwą dla Polski wypowiedź dla „Financial Times”, nie musiał długo czekać.
Dobrze, że pan wreszcie spojrzał w lustro. Raz za razem udowadnia pan, że nie rozumie tego, co naprawdę dzieje się wokół nas. To pan konsekwentnie podkopuje nasze sojusze obronne, atakuje i podważa relacje transatlantyckie. Od lat sieje pan nieufność wobec najsilniejszego filaru NATO - Stanów Zjednoczonych - i robi wszystko, by Polska była w Waszyngtonie traktowana jak niechciany petent, a nie kluczowy sojusznik. A teraz ma pan czelność pisać o „dezintegracji sojuszu”, jakby odpowiadał za nią ktoś inny niż środowisko, które pan reprezentuje
— skomentował Jacek Sasin, poseł PiS, były wicepremier.
Sprawna rezygnacja Pana i kanclerza Merza mogłaby sporo pomóc
— napisał Waldemar Buda, europoseł PiS i były minister.
Przecież Pana wywiad dla FT to wręcz klasyczne osłabianie, a nawet rozbijanie relacji transatlantyckich. To nie było na pewno w polskim interesie
— skomentował poseł Zbigniew Kuźmiuk.
To po prostu wyjątkowa bezczelność wygłaszać komuś wykład na temat „rozpadu” NATO po ostatnim bełkocie w FT
— ocenił Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia TAK dla CPK.
Nie jest do końca jasne, w jaki sposób Pański ostatni artykuł w FT popiera integrację naszego sojuszu. Czy zechciałby Pan to rozwinąć, Panie Premierze?
— pytał Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.
X/PAP/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.