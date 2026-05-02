„Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu” - przekonywał dziś premier Donald Tusk. Jak dodał, należy „zrobić wszystko, by odwrócić ten katastrofalny trend”. Czy już nie pamięta, że jeszcze niedawno sam kwestionował sojusz?
Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend
— napisał w sobotę na platformie X premier Tusk. Wpis opublikował w języku angielskim.
Decyzje ws. Niemiec i wypowiedź Tuska
Pentagon poinformował wczoraj, że szef resortu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Rzecznik NATO Allison Hart poinformowała w sobotę, że Sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec.
Tusk w wywiadzie udzielonym pod koniec kwietnia brytyjskiej gazecie „Financial Times” próbował podważać wiarygodność NATO.
Dla całej wschodniej flanki, moich sąsiadów… pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować (…) Chciałbym wierzyć, że (art. 5 - „FT”) nadal obowiązuje, ale czasami, oczywiście, mam z tym pewne problemy
— powiedział.
Jednocześnie wzywał UE do przekształcenia się w „prawdziwy sojusz” w zakresie obrony kontynentu. Dla wielu komentatorów wypowiedź ta może wskazywać na próbę „dublowania” NATO w ramach UE, chęć budowania tworów alternatywnych dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Może więc Tusk, zamiast rozpaczać nad „rozpadem” NATO powinien sam powstrzymać się od wygłaszania, w dodatku w zagranicznych mediach, podobnie szkodliwych stwierdzeń, jak to z wywiadu w „Financial Times”?
PAP/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
