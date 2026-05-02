Prezydent Karol Nawrocki w dzisiejszym wystąpieniu raz jeszcze odniósł się do nierozsądnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska w niedawnym wywiadzie dla „Financial Times”. „Należy umacniać nasze międzynarodowe sojusze, w tym NATO. Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim polscy politycy, żeby szanować sojusze, a nie je bezmyślnie podważać” - podkreślił zwierzchnik Sił Zbrojnych RP. Tusk zastanawiał się niedawno, „czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować”.
Należy umacniać nasze międzynarodowe sojusze, dzięki którym czujemy się silniejsi i stabilniejsi, w tym Sojusz Północnoatlantycki. Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, a nie je bezmyślnie podważać
— powiedział prezydent podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskich na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
Prezydent wyraźnie odniósł się w ten sposób do wywiadu premiera Donalda Tuska dla „Financial Times”.
Jakich generałów potrzebuje dziś Polska?
Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że wojsko powinno rozwijać wszystkie rodzaje sił zbrojnych, wyciągając wnioski ze zmieniającej się sytuacji w polityce międzynarodowej.
Wojsko w XXI wieku potrzebuje mieć kadrę dowódczą, która rozumie zmieniające się na świecie okoliczności i konieczność bycia przez Polskę i Polaków gotowymi do obrony i ataku z lądu, powietrza i wody, a także budowania wielodomenowości polskich sił zbrojnych i dostrzegania wszystkich tendencji
— wskazał prezydent.
Nawrocki ocenił, że ostatnie nominacje generalskie przyczynią się do stworzenia „nowoczesnej hierarchii polskich sił zbrojnych”. Jak dodał, nowo nominowani generałowie „są wielkimi patriotami”, a przy tym zdają sobie sprawę, że sytuacja na świecie szybko się zmienia, a oni są gotowi „do tych zmian się dopasować”.
„Radość i nadzieja, ale też walka i cierpienie”
Wręczenie nominacji generalskich jest częścią uroczystości patriotycznych, takich jak dzisiejszy Dzień Flagi RP.
Flaga Polski przemawia do nas każdego dnia; to symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków budowania naszej narodowej wspólnoty
— podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
We fladze RP zamknięci jesteśmy jako narodowa wspólnota
— dodał.
W sobotę podczas uroczystości w Dniu Flagi RP prezydent Nawrocki wręczył 12 nominacji na stopnie generalskie i na stopień admiralski.
Prezydent podkreślił w swoim wystąpieniu, że flaga państwowa jest „najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, działalności i codziennej pracy”.
Przemawia do nas każdego dnia
— zaznaczył.
Dodał, że jest ona symbolem „wypełnionym wspomnieniem wielu wieków budowania narodowej wspólnoty”.
Zamknięta w nim jest i radość, i nadzieja, ale też walka, cierpienie, suwerenność, wolność, ale także tęsknota za utraconą suwerennością, wolnością i niepodległością
— zauważył prezydent.
We fladze Rzeczypospolitej Polskiej, w barwach białej i czerwonej, zamknięci jesteśmy jako narodowa wspólnota, na tym samym fundamencie tożsamości i wartości, które dzisiaj nas tutaj spotkały
— dodał.
Nawrocki podziękował za obecność zarówno obywatelom, jak i „głównym aktorom dzisiejszego wydarzenia”. Wskazał, że na uroczystości obecni są z jednej strony nowo nominowani generałowie WP, „którym naród za sprawą prezydenta Polski oddaje odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo”, a z drugiej - uczniowie klas wojskowych i mundurowych, którzy „są gotowi brać odpowiedzialność za Polskę, a być może także za nasze bezpieczeństwo w przyszłości”.
To bardzo poruszający i symboliczny moment, że spotykają się ci, którzy o nasze bezpieczeństwo dbają i ci, którzy gotowi są o nasze bezpieczeństwo dbać, wpatrzeni w generałów i w pana admirała jako w swoje wzory do naśladowania
— dodał Nawrocki.
„Głębokie przekonanie, że Polska będzie bezpieczna”
Nawrocki podkreślił w wystąpieniu, że dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu oraz o jego wspólnocie, a także o ciągłości pokoleń i Rzeczpospolitej Polskiej.
Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili (…), że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat
— dodał.
Prezydent zwrócił się również do generałów.
Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje za dzisiejsze nominacje. One są wyrazem głębokiego szacunku do waszej drogi, którą już przeszliście. Są szacunkiem dla waszego profesjonalizmu, dla waszej dyspozycyjności wobec Rzeczpospolitej Polskiej
— oświadczył.
Nawrocki zaznaczył, że część generałów „ma wielki zaszczyt znać osobiście”, a o części czytał w analizach Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz w ich życiorysach.
Z waszych życiorysów płynie głębokie przekonanie o tym, że Rzeczpospolita będzie bezpieczna i wobec tego przekonania gotowi byliście do wypełniania nawet bardzo trudnych misji w Polsce i poza granicami naszej ukochanej ojczyzny
— powiedział prezydent.
Dodał, że z życiorysów tych czyta także „gotowość do zrozumienia tego, że siła państwa polskiego i nasze bezpieczeństwo zamknięta jest przede wszystkim w idei budowania silnych polskich sił zbrojnych i dbania o polskiego żołnierza”.
Do tego potrzebujecie przede wszystkim - patrzę w stronę pana premiera (szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza - PAP) - Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
— podkreślił Nawrocki.
Potrzebujecie jasno wiedzieć, jakie zadania ma wypełniać żołnierz polski - a wiem, że do wypełniania tych zadań jesteście w pełni gotowi i w pełni przygotowani. Potrzebujecie jasnego i klarownego systemu dowodzenia Wojskiem Polskim. I tego dostarczyć musimy wam my - władze państwowe
— dodał Karol Nawrocki.
Prezydent podkreślił, że chciałby, aby mieli oni także „głębokie przekonanie, że najważniejsza jest siła wojska polskiego”.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
