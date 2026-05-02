Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas sobotniej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
2 maja w dniu Polonii i Polaków za Granicą oraz w Dniu Flagi RP Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym oraz akty powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP.
Przewodniczącym Rady został Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia, b. ambasador Polski na Litwie oraz b. senator. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Anna Maria Anders - b. ambasador RP we Włoszech, b. senator oraz Tadeusz Antoniak ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej.
„Tego komuniści nie mogli im wybaczyć”
Prezydent podkreślił w swoim wystąpieniu, że Polska „nie jest tylko miejscem na mapie”, lecz „wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych”.
Jak zaznaczył, ta wspólnota kształtowała się przez co najmniej trzy ostatnie wieki. Przypomniał, że pierwsza wielka fala emigracji miała miejsce, gdy Polacy „pozbawieni swojego państwa musieli opuszczać swoją ojcowiznę”, a druga podczas II wojny światowej. Zauważył, że są to również ci Polacy, którzy nigdy swojej ojcowizny nie opuścili, „a po prostu za sprawą arbitralnego przesunięcia granic po roku czterdziestym piątym pozostali Polakami tam, gdzie rodzili się ich przodkowie”.
Kolejna fala, wskazał prezydent, to Polacy „wypchnięci przez sowieckich kolonialistów po roku 1945, ci wypychani w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i po wprowadzeniu stanu wojennego”.
Chcieli zostać, ale mieli odwagę, aby walczyć o wolność i solidarność i tego komuniści nie mogli im wybaczyć
— zauważył Nawrocki.
Niezależnie od tego, w którym kierunku spojrzymy, czy w kierunku wieku XIX, czy migracji II wojny światowej, czy lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych. Niezależnie od tego, czy te decyzje były polityczne, czy (…) osobiste, albo prywatne, to wszystkich państwa: i wspaniałych, zasłużonych, odznaczonych, i członków Rady do Spraw Polonii i Polaków poza granicami kraju łączy jedno: miłość do Polski, przywiązanie do naszych narodowych symboli
— powiedział prezydent.
Polska jest po prostu głęboko w waszym sercu, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie za granicami Rzeczpospolitej
— dodał.
Pewnym fundamentem jest z jednej strony przywiązanie do narodowych symboli, w tym do pięknej biało–czerwonej polskiej flagi, z drugiej strony przywiązanie do fundamentalnych dla nas wartości – do polskiego języka, do wspólnie wyznawanego dziedzictwa kulturowego, nasza umiejętność wspólnego przeżywania historii narodu polskiego
— wskazał.
„Polskość wykracza dużo dalej”
Podczas sobotniej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczył akty powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP. Wręczył też odznaczenia państwowe działaczom polonijnym.
W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, iż cieszy się, że w skład Rady weszli „doskonali fachowcy, specjaliści, a przede wszystkim ci, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski”. Zwrócił uwagę, że „jedna trzecia polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski”. Jak jednak podkreślił, nie jest to „fakt obciążający”, a „nasz wielki walor, który wspólnie chcemy móc wykorzystać”.
Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju jest najlepszym dowodem na to, że polskość wykracza dużo dalej, poza granice RP, że budowanie wartości narodowej wspólnoty i naród ma tę siłę, że przekracza granice współczesności
– powiedział w swoim wystąpieniu Karol Nawrocki.
Prezydent zauważył, że Polacy na świecie to dziś często lekarze, intelektualiści, wykładowcy, przedsiębiorcy, pracownicy.
To ci, którzy decydują o potencjale Rzeczpospolitej Polskiej, o czym przekonywaliśmy się już wielokrotnie - gdy tacy jak wy, i wy osobiście, drodzy państwo - decydowali o tym (…) że Polska mogła wchodzić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo wykonywali swoją pracę choćby w Stanach Zjednoczonych i w innych regionach świata - lobbując, walcząc o to, aby polski interes został zrealizowany
— powiedział.
Prezydent ocenił, że „to wielka moc polskiego narodu poza granicami Polski i wielka praca” wykonywana każdego dnia, za którą dziękuje.
Naszym zadaniem - moim jako prezydenta Polski i państwa zadaniem - pozostaje to, aby nigdy jedna trzecia narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od dwóch trzecich, które pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej
— podkreślił Nawrocki. Dodał, że cieszy się, iż powstała nowa Rada, która pokazuje, że „państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami”.
Prezydent zaznaczył, że on także, „podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych, upomina się o sprawy Polaków poza granicami Polski”.
Czego państwo śledzicie konkretne efekty, a będzie ich z całą pewnością więcej
— zadeklarował.
Bez waszego głosy, bez funkcjonowania Rady, bez próby zoptymalizowania naszej współpracy, to będzie trudne
— ocenił.
Nawrocki zaznaczył, że „przed nami także wielkie strategiczne zadanie”.
Z 20 milionów Polaków pozostających poza granicami są też tacy, którzy wciąż wahają się, czy wrócić do Polski. Są tacy, którzy są gotowi, aby wrócić
— powiedział.
Musimy w Radzie do spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm. Mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, do tego, aby do Polski wrócili
— podkreślił.
Zaznaczył, że „nie wrócą wszyscy i tego oczywiście nie oczekujemy”. Ale, jak dodał, ci którzy się wahają muszą od ośrodka prezydenckiego dostać jasny sygnał, że Rzeczpospolita na nich czeka”.
PAP/prezydent.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
