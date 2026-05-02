Czy ktokolwiek dał się nabrać na manipulację posłów Romana Giertycha i Jana Grabca? Twierdzili oni, że Prawo i Sprawiedliwość zachęcając do udziału w zbiórce Łatwoganga, miało podawać partyjne konto. Tak naiwnym, by w to uwierzyć nie był na pewno red. Krzysztof Stanowski. Po serii ostrych wpisów na X zaadresowanych do manipulatorów z KO, postanowił poświęcić tej sprawie jeden z programów Kanału Zero. „Przemysław Czarnek nie zrobił nic złego, tylko dodatkowo zareklamował akcję Łatwoganga. Odpier…cie się od tej akcji, od dzieci chorych na raka i przestańcie manipulować” - powiedział ostro Stanowski.
Historyczny stream Łatwoganga wciąż nie przestaje być jednym z ważniejszych tematów w Polsce. 9-dniowa zbiórka na rzecz chorych na nowotwory była inspirowana utworem rapera Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, który został nagrany z Mają - jedną z podopiecznych fundacji Cancer Fighters, 11-letnią dziewczynką z Wrocławia, która przechodzi właśnie trzecią wznowę ostrej białaczki szpikowej. Łatwogangowi udało się zebrać ponad 250 mln zł dla fundacji Cancer Fighters.
Wiele osób zachęcało do włączenia się do akcji, a wśród nich był m.in. prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. To bardzo nie spodobało się posłowi Romanowi Giertychowi.
PiS ogłaszał zbiórkę na chore na raka dzieci, ale podstawiał numer konta partyjnego. Niewyobrażalny poziom degeneracji
— napisał na X poseł Roman Giertych.
Po chwili dołączył do Giertycha bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska i szef jego kancelarii Jan Grabiec.
Wczoraj na profilu PiS pojawiła się wypowiedź Czarnka wspierająca zbiórkę Łatwoganga. QR kod pod spodem prowadzi jednak do zbiórki na PiS a nie Cancer Fighters. Po wybuchu oburzenia w sieci filmik już podmienili, ale internet nie zapomina
-– napisał Jan Grabiec.
Na tak bezczelne wpisy polityków Koalicji Obywatelskiej zareagował red. Krzysztof Stanowski, który wytknął im w serii wpisów na X, że zajmują się ogłupianiem ludzi.
Mocne słowa do polityków KO
Jednak na wymianie cisów w mediach społecznościowych się nie skonczyło. Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek na Kanale Zero przejechali się po Giertychu i Grabcu nie zostawiając na nich suchej nitki. Wpiew jednak ustosunkowali się do zbiórki, którą organizuje PiS na swą dzialalność, ponieważ do wiosny przyszłego roku nie może liczyć na subwenbcję.
Jeżeli ktoś ma naprawdę za dużo pieniędzy, to może im wpłacić. My sugerujemy wpłaty na mądrzejsze cele, natomiast, jak ktoś chce, to chce
— powiedział Stanowski pokazując, że nie chodzi mu o wypowiedź reklamującą Prawo i Sprawiedliwość.
W pewnym momencie Przemysław Czarnek nie zrobił nic złego, tylko dodatkowo zareklamował akcję Łatwoganga, namówił do tego, żeby wpłacać pieniądze
— przypomniał red. Stanowski.
Mało tego, nawet nie powiedział, że to jest jego akcja, broń Boże
A że na tych mediach społecznościowych PiS-u latają ciągle te znaczniki wpłać na PiS. Jest napisane pomóż nam na PiS, na PiS i wychodzi Giertych, a potem powtarza to Grabiec, że PiS namawia do wpłaty na dzieci chorych na raka, ale podaje podstępnie swój numer konta. Wmawiają, że tamci chcą ukraść pieniądze przeznaczone na onkologię dziecięcą. Sugerują to
— powiedział Krzysztof Stanowski.
Bo PiS to złodzieje, a ty ich bronisz, bo jesteś kolejnym złodziejem
— dopowiada myśl Stanowskiego red. Mazurek.
Kurcze…, jak można tą akcją grać tak obrzydliwie? Jak można grać dziećmi chorymi na raka, żeby wymierzyć w rywala. Przecież macie w czym się nawalać. Nawalacie się od dwóch lat. Odpierdolcie się od tej akcji, od dzieci chorych na raka i przestańcie manipulować, że ktoś chciał ukraść te pieniądze, tamte pieniądze. Po prostu nie bądźcie obrzydliwi
— oświadczył red. Stanowski.
Kropka! A ja powiem tak, mnie to nie dziwi w ogóle
— dodał Robert Mazurek.
To, co zrobili politycy obozu Donalda Tuska jest niemal identyczne z tym, jak zachował się europoseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kohut. Wymyślił sobie, że Łatwogang odmówił przyjęcia od prezydenta odznaczenia, co oczywiście jest kłamstwem.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759343-stanowski-ostro-do-giertycha-i-grabca-ws-zbiorki-latwoganga
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.