„Słyszymy, że ‘dzięki komuś’ wiemy, czym jest walka o własny kraj […] Hańba to mało” – nie krył oburzenia w swoich mediach społecznościowych Ryszard „Peja” Andrzejewski. Raper zareagował w ten sposób na komunikat Koalicji Obywatelskiej, która zamieściła w mediach społecznościowych wpis: „Dzięki Ukraińcom wiemy, co znaczy bohaterska walka w obronie własnego kraj”, dołączając do niego wypowiedź Donalda Tuska.
Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku. Od pierwszego dnia napaści Rosjan na Ukrainę Polacy okazali Ukraińcom bezprecedensową pomoc, która zawierała się nie tylko w sprzęcie wojskowym i pomocy humanitarnej. Polacy otworzyli swoje domy dla milionów uchodźców.
„Dzięki Ukraińcom wiemy”
Dzięki Ukraińcom wiemy, co znaczy bohaterska walka w obronie własnego kraju
— czytamy we wpisie Koalicji Obywatelskiej na portalu X, do którego dołączono wypowiedź Donalda Tuska z polsko-ukraińskiej konferencji w Rzeszowie.
„Hańba to mało”
Do sprawy odniósł się legendarny raper Ryszard „Peja” Andrzejewski, który opublikował w swoich mediach społecznościowych kilka słów do szefa Koalicji 13 Grudnia.
Skandal i brednie, co wygaduje Donald Tusk. Słuchaj no tusek…
— czytamy.
Muzyk przywołał przykłady z przeszłości Polski, które są wręcz książkowymi przykładami na pokaz „bohaterskiej walki” i mogą służyć za przykład dla innych.
Polska… Naród, który przez 123 lata nie miał własnego państwa, a mimo to przetrwał. Naród, który w 1920 roku zatrzymał bolszewików pod Warszawą i uratował Europę. Naród, który stworzył Polskie Państwo podziemne – jedyne takie w okupowanej Europie. Naród, który poszedł do Powstania Warszawskiego, wiedząc, że może zginąć, ale nie uklęknie. Naród, którego żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej – od Bitwy o Anglię po Monte Cassino. Naród, który „Solidarnością” obalił system, którego inni bali się ruszyć. I teraz słyszymy, że „dzięki komuś” wiemy, czym jest walka o własny kraj
— dodał raper.
Hańba to mało
— skwitował Peja.
