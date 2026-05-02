Wideo

Peja wściekły na szefa Koalicji 13 Grudnia. "Skandal i brednie, co wygaduje Donald Tusk. Słuchaj no tusek…"; "Hańba to mało"

  • Polityka
  • opublikowano:
Peja wściekły na szefa Koalicji 13 Grudnia. / autor: PAP/Albert Zawada/X

„Słyszymy, że ‘dzięki komuś’ wiemy, czym jest walka o własny kraj […] Hańba to mało” – nie krył oburzenia w swoich mediach społecznościowych Ryszard „Peja” Andrzejewski. Raper zareagował w ten sposób na komunikat Koalicji Obywatelskiej, która zamieściła w mediach społecznościowych wpis: „Dzięki Ukraińcom wiemy, co znaczy bohaterska walka w obronie własnego kraj”, dołączając do niego wypowiedź Donalda Tuska.

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku. Od pierwszego dnia napaści Rosjan na Ukrainę Polacy okazali Ukraińcom bezprecedensową pomoc, która zawierała się nie tylko w sprzęcie wojskowym i pomocy humanitarnej. Polacy otworzyli swoje domy dla milionów uchodźców.

Dzięki Ukraińcom wiemy, co znaczy bohaterska walka w obronie własnego kraju

— czytamy we wpisie Koalicji Obywatelskiej na portalu X, do którego dołączono wypowiedź Donalda Tuska z polsko-ukraińskiej konferencji w Rzeszowie.

Do sprawy odniósł się legendarny raper Ryszard „Peja” Andrzejewski, który opublikował w swoich mediach społecznościowych kilka słów do szefa Koalicji 13 Grudnia.

Skandal i brednie, co wygaduje Donald Tusk. Słuchaj no tusek…

— czytamy.

Muzyk przywołał przykłady z przeszłości Polski, które są wręcz książkowymi przykładami na pokaz „bohaterskiej walki” i mogą służyć za przykład dla innych.

Polska… Naród, który przez 123 lata nie miał własnego państwa, a mimo to przetrwał. Naród, który w 1920 roku zatrzymał bolszewików pod Warszawą i uratował Europę. Naród, który stworzył Polskie Państwo podziemne – jedyne takie w okupowanej Europie. Naród, który poszedł do Powstania Warszawskiego, wiedząc, że może zginąć, ale nie uklęknie. Naród, którego żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej – od Bitwy o Anglię po Monte Cassino. Naród, który „Solidarnością” obalił system, którego inni bali się ruszyć. I teraz słyszymy, że „dzięki komuś” wiemy, czym jest walka o własny kraj

— dodał raper.

Hańba to mało

— skwitował Peja.

xyz/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych