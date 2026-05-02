W Święto Narodowe Trzeciego Maja mają zostać powołani pierwsi członkowie Rady ds. nowej Konstytucji przy Prezydencie RP, a projekt nowej ustawy zasadniczej ma powstać do końca prezydentury Karola Nawrockiego - przekazał wczoraj rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zapowiedź ta spotkała się z krytycznym komentarzem premiera Donalda Tuska. Na jego prześmiewczy wpis odpowiedział Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej
— napisał na X Donald Tusk, premier.
Riposta Przydacza
Dobra, to my pracujemy nad nową, lepszą konstytucją dla Polski. A pan, zgodnie z własną propozycją, zaczyna przestrzegać przepisy aktualnej. Deal?
— zareagował na powyższ wpis Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
PS. Proszę nie zapominać o ustawach. Też musi pan ich przestrzegać. Ustawach, nie uchwałach!
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759336-przydacz-zlozyl-propozycje-tuskowi-deal
