Jaś Kapela znów „zapracował” na pieniądze, które dostaje z resortu kultury, którym kieruje Marta Cienkowska. Jego kolejna wulgarna „aktywność” również dotyczy aborcji, tym razem naśmiewa się z zabijanych nienarodzonych dzieci. „Gdzie są wasze groby? Małe płody. Czemu was nie grzebią? Skoro twierdzą, że jesteście ludźmi?” - bredzi, siedząc nad komputerem Kapela.
Jaś Kapela w jednym z wywiadów poinformował, że otrzymał stypendium na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce. Pieniądze przyznała mu była już minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska, a utrzymała obecna szefowa resortu Marta Cienkowska.
Czytaj także
Zresztą min. Cienkowskiej bardzo podoba się wulgarna aktywność Kapeli, uważa, że szkoda byłoby zmarnować taki „talent”. Dziś mamy kolejny przejaw tego „talentu” za publiczne -czyli nas wszystkich - pieniądze.
Dzisiaj chciałbym państwu zaprezentować piosenkę, którą pisałem oczywiście w ramach mojego wniosku do stypendium Ministerstwa Kultury, czyli piosenkę w temacie aborcji, życia nienarodzonego pod tytułem „Małe groby”
— mówi na nagraniu Kapela i zaczyna śpiewać zniżonym głosem, siląc się na „straszność”.
Czytaj także
Czemu was nie grzebią?
Gdzie są wasze groby?
Małe płody.
Czemu was nie grzebią?
Skoro twierdzą, że jesteście ludźmi?
Mordowani.
Czemu zabijają?
Czemu nie chowają?
Gdzie jest kara śmierci dla mordercy, dla płoda mordercy?
Gdzie jest kara śmierci dla współpracowników również kar bez lików powinno być.
Dzieci zabijają, morderców puszczają.
Dzieci zabiją, morderców puszczają.
Jak tak można żyć?
Dziękuję
— wydusił z siebie z ogromnym mozołem Jaś Kapela, bo trudno doszukiwać się tu jakiejkolwiek melodii i rytmu.
W tle, tuż za Kapelą, widzimy ustawione tu zapewne celowo, zdjęcia i figurki św. Jana Pawła II.
Czytaj także
Masakra
Dlaczego państwo płaci Kapeli za „coś takiego”? To nie jest już tylko antykultura i zwykła drwina z wartości dla Polaków najważniejszych. To okazanie nam wszystkim pogardy. Przez kogo? Przez tych, którzy naszych pieniędzy nie szczędzą na niszczenie naszej wrażliwości, przez obecny rząd.
Jaś tą piosenkę stworzył za zaledwie 60k, pomyślcie na co będzie go stać gdy dostanie pieniądze z opłaty reprograficznej xD co roku będą takie…. „musicale”
Masakra…..
— brzmi komentarz internauty Filipa Zatora.
