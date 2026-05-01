„To typowe myślenie dla państw totalitarnych. Dla mnie jest to po prostu głupie działanie - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 mec. dr Michał Skwarzyński. Odniósł się w ten sposób do polecenia Waldemara Żurka, zgodnie z którym prokuratura wszczyna postępowanie karne m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy mieli doradzać Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Efekt chodzący? Nie dla prezydenta
Według mec. Skwarzyńskiego minister sprawiedliwości chce w ten sposób zastraszyć urzędników kancelarii prezydenta.
Próbuje się zastraszać pracowników prezydenta wezwaniami, bo w oczywisty sposób same wezwania mają taki efekt chodzący, co ma sprawić, by pan prezydent był odcięty od zaplecza prawnego chociażby.
— mówił prawnik.
Dla mnie jest to działanie po prostu głupie, dlatego, że jeśli popatrzymy na cechy charakterologiczne pana prezydenta, który uprawiał sporty kontaktowe, to raczej takie zabiegi nie mają prawa się udać. Jeśli popatrzymy na postawę Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta, no to też wszyscy wiemy, że on jako adwokat jest na takie naciski odporny i to nie może wywołać jakiegoś racjonalnego skutku.
— zaznaczył mec. Skarzyński.
Wielki projekt odwracania uwagi
Jaki jest zatem realny cel podobnych działań? Według mecenasa „ma to zaspokoić tzw. ‘silniczki’, czyli najtwardszy elektorat Koalicji Obywatelskiej”.
Że oto my będziemy twardo walczyć z prezydentem i jego kancelarią, ale tak naprawdę nic nie robiąc. (…) Bo żaden z urzędników kancelarii nie może odpowiadać za swoje opinie
— podkreślał prawnik.
Mec. Skwarzyński mówił też o Waldemarze Żurku, jako „człowieku, który zarządza emocjami”.
Będzie zarządzał pewnym projektem, którego strategiem jest Donald Tusk, czyli odwracaniem uwagi od oczywistych problemów. Bo proszę zwrócić uwagę, że my zajmujemy się Waldemarem Żurkiem i że on kogoś wzywa, a nie tym, że w NFZ-cie skończyły się pieniądze w marcu
— zaznaczył.
Działanie na zamówienie polityczne
Mec. Skwarzyński przyznał, że Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura taki sam model działania przyjęła wobec adwokatów i prokuratorów.
Donald Tusk zaatakował mec. Bartosza Lewandowskiego. Zaatakował też obrońców ws. Funduszu Sprawiedliwości, w tym mnie. Okręgowe Rady Adwokackie zamiast ująć się za adwokatami, którzy są atakowani przez premiera w sprawie politycznej, to włączają się w ten tok postępowaniami dyscyplinarnymi. W tej chwili ‘silniczki’ wymyśliły skargę na mec. Bartosza Lewandowskiego, ale w swoim ‘baraństwie’ i zakutych łbach, pomylili dwóch adwokatów o takim samym imieniu i nazwisku. Wskazali w zawiadomieniach adwokata, który w ogóle nie jest tym Bartoszem Lewandowskim. Gratuluję poziomu
— skwitował prawnik, który podkreślił jednocześnie, że tego typu działania są wykonywane ewidentnie na zamówienie polityczne.
Chcą zastraszyć urzędników Kancelarii Prezydenta, zastraszają adwokatów, którzy prowadzą sprawy polityczne, proszę też zwrócić uwagę, co się dzieje z prokuratorami. Prokurator, który stawiał zarzuty [Sławomirowi] Nowakowi ma problemy służbowe, problemy mają też prokuratorzy zajmujący się mafiami vatowskimi. Zwalcza się takich prawników, którzy są niewygodni
— stwierdził mec. Michał Skwarzyński.
