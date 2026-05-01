Fantastyczne rezultaty współpracy prezydenta Nawrockiego z USA! "Polska ma realną szansę stać się hubem LNG w Europie Środkowej"

Prezydent Karol Nawrocki w Dubrowniku oraz wpis prezydenta (screen z X) / autor: PAP/Marcin Obara/X-Karol Nawrocki (screen)
Bezpieczeństwo energetyczne i współpraca w tym obszarze to dziś jeden z filarów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego, wzmacniający nasze gospodarki i wspólne bezpieczeństwo. To nie przypadek, lecz efekt konsekwentnej polityki” - napisał prezydent Karol Nawrocki na portalu X, odnosząc się do współpracy na linii Polska-USA. Głowa państwa dodała, że od kilku miesięcy toczyły się rozmowy, których rezultatem może być nowa rola Warszawy. „Polska ma realną szansę stać się hubem LNG w Europie Środkowej” - poinformował prezydent Nawrocki.

Karol Nawrocki prowadzi niezwykle aktywną prezydenturę. Głowa państwa nie próżnuje i ciągle spotyka się z liderami świata, w celu zadbania o polskie interesy. Szczególnie dobre relajce prezydent Nawrocki ma ze Stanami Zjednoczonymi Amerki, którym przewodzi Donald Trump.

Rezultaty kilkumiesięcznych rozmów polsko-amerykańskich, w tym także ostatniej rundy Dialogu Strategicznego Polska–USA są budujące. Polska ma realną szansę stać się hubem LNG w Europie Środkowej. Zdywersyfikowaliśmy własne źródła i szlaki dostaw energii - dziś możemy wzmacniać bezpieczeństwo także naszych partnerów i sojuszników w regionie

— napisał prezydent na portalu X.

Polska dotrzymuje słowa”

Dziś, w dniu rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej rozumiemy to jeszcze lepiej. Tylko poprzez współpracę opartą o szacunek dla suwerenności i solidarne działanie możemy budować lepszą przyszłość

— dodała głowa państwa.

Prezydent nawrocki odniósł się do partnerstwa strategicznego pomiędzy Polską a USA.

Bezpieczeństwo energetyczne i współpraca w tym obszarze to dziś jeden z filarów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego, wzmacniający nasze gospodarki i wspólne bezpieczeństwo. To nie przypadek, lecz efekt konsekwentnej polityki: od mojego spotkania z prezydentem Trumpem w Białym Domu 3 września, przez rozmowy w Davos w styczniu i ostatni Szczyt Trójmorza w Dubrowniku, po stałą współpracę na wielu szczeblach. Polska dotrzymuje słowa - a nasz sojusz jest coraz silniejszy

— zakończył prezydent.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

