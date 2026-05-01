Prezydent Karol Nawrocki powoła 3 maja pierwszych członków Rady ds. nowej Konstytucji - finalnie mają się w niej znaleźć przedstawiciele wszystkich klubów i kół sejmowych. Krzysztof Gawkowski stwierdził, że Lewica nie weźmie w niej udziału, twierdząc, że współpraca z prawicowymi środowiskami „nie mieści się w lewicowych, ale i demokratycznych wartościach”. Mec. Bartosz Lewandowski odpowiedział Gawkowskiemu na portalu X: „„Demokratyczne wartości” dla lewicy to eliminacja z debaty każdego, kto myśli inaczej. Od Marksa, Engelsa, przez Lenina, Stalina i Mao niezmienny kierunek w polityce”.
Jutro prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w obchodach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Jak poinformował rzecznik prezydenta w rozmowie w Polsat News, prezydent będzie uczestniczył m.in. w mszy w Archikatedrze św. Jana oraz w uroczystościach na Zamku Królewskim: wręczenia Orderów Orła Białego oraz powołania kolejnej rady przy prezydencie.
W Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia Rady do spraw nowej Konstytucji. Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady
— zapowiedział Leśkiewicz.
Wyjaśnił, że wedle propozycji w składzie gremium mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich (po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła), szereg ekspertów oraz osoby, które „mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”.
Celem zespołu będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu, w sierpniu ub.r.
„Nie mieści się w lewicowych wartościach”
Krzysztof Gawkowski został zapytany przez dziennikarzy (na konferencji prasowej pod Pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie), o komentarz ws. rady konstytucyjnej.
Lewica na pewno nie zaangażuje się w prace prezydenckiej komisji ds. nowej konstytucji. Gmeranie, szukanie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i demokratycznych wartościach. To Prawo i Sprawiedliwość polską konstytucję łamało, niszczyło, upolityczniło Trybunał Konstytucyjny
— powiedział minister cyfryzacji.
„Eliminacja z debaty każdego”
Do słów Gawkowskiego odniósł się mec. Bartosz Lewandowski.
Wg Wicepremiera współpraca z prezydentem, ale też politykami PiS-u lub Konfederacji „nie mieści się w lewicowych, ale i demokratycznych wartościach”. „Demokratyczne wartości” dla lewicy to eliminacja z debaty każdego, kto myśli inaczej. Od Marksa, Engelsa, przez Lenina, Stalina i Mao niezmienny kierunek w polityce
— napisał na portalu X.
xyz/X/PAP/Polsat News
