Dlaczego prezydent stosuje weto? KPRP wyjaśnia: To recepta na złe prawo. Jest sygnałem, że ustawa wymaga poprawy

KPRP informuje w mediach społecznościowych o przyczynach stosowania prezydenckiego weta. / autor: PAP/Marcin Obara/X
Weto prezydenta nie kończy procesu legislacyjnego. Ono go poprawia. Jest sygnałem, że ustawa wymaga poprawy. To narzędzie korekty, a nie destrukcji – głos niezależnego ośrodka, który mówi jasno: trzeba ograniczyć błędy i usunąć ryzyka” – przekazała Kancelaria Prezydenta RP. KPRP opublikowała w mediach społecznościowych film dotyczący prezydenckich wet do ustaw.

Do tej pory prezydent skorzystał z prawa weta 31 razy. Prezydencka kancelaria wyjaśnia mechanizm i przyczyny stosowania przez prezydenta Karola Nawrockiego weta.

KPRP podkreśla, że jeśli „zawetowane ustawy wracają poprawione i spełniają standardy dobrego prawa, prezydent Karol Nawrocki je podpisuje”. Wyjaśniono, że tak było m.in. przy tzw. ustawie ukraińskiej czy wiatrakowej, ustawie o ruchu drogowym, o zapasach strategicznych, o środkach ochrony roślin czy ostatnio przy ustawie o jakości wody. Ustawy te prezydent podpisał po poprawkach rządu.

Po wecie wobec tzw. ustawy ukraińskiej wróciły przepisy likwidujące przywileje obywateli Ukrainy. Po wecie wobec ustawy o ruchu drogowym poprawiony akt został podpisany. Po wecie wobec tzw. wiatrakowej wycofany został pomysł masowych farm wiatrowych pod domami Polaków. Podobnie było z kolejną ustawą, czyli ustawą o naszych zapasach strategicznych. Na początku prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która zagrażała przeniesieniem utrzymywania strategicznych zapasów surowców poza nasz kraj. Rząd posłuchał tych wątpliwości i przygotował nowy projekt, ostatecznie przez prezydenta podpisany. Po poprawkach podpis prezydenta uzyskała też ustawa o środkach ochrony roślin. Rząd przygotował początkowo bardzo zły, biurokratyzowany system obciążający rolników.

To pokazuje jasno. Prezydent nie jest notariuszem ustaw. Jest realnym uczestnikiem procesu legislacyjnego i doprowadza do tego, że ostatecznie obywatele otrzymują lepsze prawo

— słyszymy w filmie.

Chodzi o obywateli

Podkreślono także, że weto prezydenta spełniło funkcję bezpiecznika systemowego.

Na tym właśnie polega istota weta. Nie chodzi o zatrzymywanie państwa, chodzi o zatrzymywanie złego prawa. Nie chodzi o spór dla samego sporu, chodzi o odpowiedzialność za skutki ustaw. Nie chodzi o politykę, chodzi o obywateli

— dodano.

W czwartek prezydent RP Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy: dotyczącą rozwodów pozasądowych oraz Kodeks wyborczy.

