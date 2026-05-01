Przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty, zamiast wytłumaczyć się z decyzji o blokowaniu śp. posłowi Łukaszowi Litewce kontaktów z prezydentem RP, w skandaliczny sposób zaatakował Karola Nawrockiego. Oskarżył go, że politycznie „gra śmiercią”. „Nie będę komentował tak naprawdę politycznych słów pana prezydenta i próby tańczenia na grobie człowieka” - powiedział zapytany dziś przez reportera Telewizji wPolsce24 Czarzasty.
Łukasz Litewka, poseł Lewicy zmarły tragicznie w czwartek 23 kwietnia, spoczął na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. 36-letni poseł z Sosnowca zginął w ub. czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Był znany z działalności charytatywnej i społecznej.
Prezydent Karol Nawrocki w bardzo ciepłych słowach mówił o zmarłym tragicznie pośle Lewicy Łukaszu Litewce podczas wywiadu, którego wydzielił Telewizji wPolsce24. Nazwał go człowiekiem „pięknym i zdolnym”, który szukał porozumienia. Jednocześnie ubolewał, że partyjni liderzy Lewicy zablokowali mu możliwość szerszej współpracy z prezydentem RP. Litewka otrzymał bowiem zaproszenie od prezydenta Nawrockiego, aby zasiąść w jego prezydenckiej radzie.
Poświęcał się pacy dla innych i szukał porozumienia. To był taki poseł, że mimo tego, iż dostawał zakaz kontaktowania się z prezydentem, to jednak szukał porozumień wokół spraw bardzo ważnych dla niego i ważnych też dla mnie. (…)
Chciałem zaprosić pana posła Litewkę do swojej Rady, bo wiedziałem, że jest to człowiek poi prostu robi dobro i wsparcie Pałacu Prezydenckiego mogłoby być dla niego korzystne, co sam rozumiał, ale pewna pragmatyka partyjna to wyklucza. To jest to zło polityki, na które ani śp. pamięci Łukasz Litewka, ani ja się nie zgadzamy
— powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Czarzasty unika odpowiedzi i atakuje prezyudenta
Politycy Nowej Lewicy, w tym m.in. marszałek Sejmu, przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski byli dziś przed Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej, na Placu Grzybowskim oraz przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.
Reporter Telewizji wPolsce24 zapytał dziś Włodzimierza Czarzastego o słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który nie krył rozczarowania z powodu tego, że poseł Łukasz Litewka miał odgórny partyjny zakaz kontaktowania się z głową państwa.
Łukasz Litewka panie prezydencie wymaga szacunku. My jako Lewica ten szacunek olbrzymi oraz ludzie w Polsce mają. Niech pan nie gra śmiercią, mówiąc o tym, co przed śmiercią według pana powiedział panu Łukasz Litewka. To jest obrzydliwe. Niech pan ma szacunek dla tego człowieka i dla jego dokonań
— powiedział Telewizji wPolsce24 Czarzasty. W ogóle nie odniósł się do informacji podanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, o blokowaniu Litewce przez partię Nowa Lewica kontaktów i możliwości współpracy z prezydentem RP.
Nie będę komentował tak naprawdę politycznych słów pana prezydenta i próbie tańczenia na grobie człowieka, którego my wszyscy cenimy
— oświadczył przewodniczący Nowej Lewicy.
Warto przypomnieć, pogrzeb posła Łukasza Litewki miał charakter państwowy i wzięła w nim udział para prezydencka Karol i Marta Nawroccy, premier Donald Tusk, szeroka reprezentacja parlamentarzystów Lewicy, z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Pond to prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przekazał na ręce ojca posła.
Robert Knap/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759298-czarzasty-bezczelnie-odpowiedzial-prezydentowi-ws-sp-litewki
