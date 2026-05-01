Jakie są kulisy negocjacji ws. uwolnienia Andrzeja Poczobuta, którego reżim Łukaszenki przetrzymywał 5 lat w więzieniu? Odsłonił je w wywiadzie, jakiego udzielił Telewizji wPolsce24 prezydent Karol Nawrocki. „John Coale przekazał, jadąc w ostatnią misję, dzień przed uwolnieniem Andrzeja Poczobuta, że deklaracja Trumpa sprawa, że są bardzo zmobilizowani do tego przywieźć Andrzeja Poczobuta” - oświadczył prezydent RP.
Prezydent Karol Nawrocki przypomniał wpierw, że na świecie istnieje ogromna polska diaspora, a sprawy Polaków na arenie międzynarodowej są dla niego sprawą kluczową. W oczach prezydenta RP Andrzej Poczobut jest symbolem walki o prawa Polaków za granicą.
Polski naród jest także poza granicami Rzeczpospolitej i to jest oczywiste. Około 20 mln Polaków jest granicami i jednym z nich był więziony przez Łukaszenkę Andrzej Poczobut, który stał się symbolem, został odznaczony Orderem Orła Białego. Dla mnie sprawy Polaków na arenie międzynarodowej są najważniejszym punktem odniesienia
— powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie udzielonym Telewizji wPolsce24.
Kilka rozmów
Prezydent Nawrocki nie krył, że o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem wielokrotnie. Pierwsza taka rozmowa miała miejsce tuż po jego zaprzysiężeniu, podczas wrześniowej wizyty w Białym Domu w 2025 r.
Kiedy dowiedziałem się, że toczą się negocjacje amerykańsko-białoruskie to w sposób oczywisty, bo dla mnie rzecz naturalna, że nie tylko w jednej, ale w ciągu kilku rozmów dyskutowaliśmy Donaldem Trumpem o Andrzej Poczobucie. John Coale przekazał, jadąc w ostatnią misję, dzień przed uwolnieniem Andrzeja Poczobuta, że deklaracja Trumpa sprawa, że są bardzo zmobilizowani do tego przywieźć Andrzeja Poczobuta
— powiedział prezydent RP.
Rozmowy z Donaldem Trumpem ws. Poczobuta są dla niego kolejnym mocnym przykładem wsparcia sojuszniczego. Podkreślił olbrzymie znaczenie relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, która wymaga lojalności sojuszniczej.
To jest także wyraz sojuszniczej lojalności i sygnał, jak prezydent Donald Trump traktuje Polskę i relacje, które są dla Polski zasadnicze. Myślę, że powinniśmy w szczególnie tak groźnej i trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą, ale i tego, co dzieje się na świecie w kontekście geopolitycznym, ja i pan premier raczej skupiać się na tym, jak budować nasze relacje z jednej strony ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej w ramach Unii Europejskie. Czy też w tych formatach, jak inicjatywa Trójmorza, które ą korzystne dla Polski, a nie obrażać naszych sojuszników
— stwierdził prezydent Nawrocki.
„Zastanawiam się…”
Prezydnet został poproszony o ocenę zachowania premiera Donalda Tuska w kontekście uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Czy premier w ogóle wiedział o prowadzeniu takiej akcji, bo jego zachowanie poprzedzające uwolnienie Poczobuta – uderzenie w NATO i USA oraz wyścig na granicę, by przywitać Andrzeja Poczobuta na granicy – świadczą o olbrzymiej niekonsekwencji. Zwłaszcza że wcześniej rząd obcinał fundusze dla mediów związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi.
Zastanawiam się, czy tak jak ja, sam premier nie jest pozbawiany jakichś informacji, choćby od polskich służb
— ocenił prezydent Karol Nawrocki.
Robert Knap//wPolsce24
