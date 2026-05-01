Nie milkną echa wczorajszego głosowania nad wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski. Polska 2050 zagłosowała przeciwko odwołaniu, ale poseł Bartosz Romowicz wyłamał się z dyscypliny partyjnej i zagłosował za. Sprawę poruszono na antenie Polsat News, odmienne zdania nt. Romowicza mieli Ryszard Petru (Centrum) i Adam Gomoła (Polska 2050).
Politycy Polski 2050, w tym liderka tej formacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ostro krytykowali Paulinę Hennig-Kloskę przed głosowaniem wotum nieufności wobec niej. Pojawiły się sugestie, że Polska 2050 może wesprzeć opozycję w odwołaniu niepopularnej minister. Nie bez znaczenia był fakt, że Paulina Hennig-Kloska była jedną z głównych twarzy rozłamu w Polsce 2050, w wyniku którego powstał klub Centrum. Wówczas Hennig-Kloska straciła rekomendację Polski 2050 do obecności w rządzie.
W tej sytuacji Donald Tusk spotkał się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i zagroził jej, że jeśli Polska 2050 nie stanie w obronie Hennig-Kloski, to zostanie wyrzucona z koalicji. W odpowiedzi liderka Polski 2050 deklarowała, że nie ugnie się pod tym ultimatum. Ostatecznie okazało się jednak, że 14 z 15 głosujących posłów Polski 2050 zachowało się tak, jak chciał tego Donald Tusk.
Romowicz za wotum nieufności
213 posłów zagłosowało za odwołaniem Hennig-Kloski ze stanowiska, a 238 było przeciw (w tym 12 posłów Polski 2050). Gdyby wszyscy posłowie z klubu Polski 2050 zagłosowali za odwołaniem Hennig-Kloski, to i tak nie udałoby się jej odwołać - w tym scenariuszu byłoby 227 głosów za odwołaniem minister (Polska 2050 ma 15 posłów, 12 zagłosowało za Hennig-Kloską, 1 przeciw, a 2 nie głosowało), ale przynajmniej minimalnie, a dokładnie o jeden więcej głosów przeciw minister niż za - bo w tym scenariuszu 226 posłów broniłoby minister. Do odwołania minister potrzebna była większość ustawowej liczby posłów, czyli za wnioskiem opozycji musiałoby zagłosować przynajmniej 231 osób.
Jest jednak jeden poseł Polski 2050, który konsekwentnie deklarował, że zagłosuje za odwołaniem Hennig-Kloski i słowa dotrzymał, nawet wbrew stanowisku swojego klubu - to Bartosz Romowicz.
„Jest poza koalicją”
O sprawę głosowania Romowicza został zapytany poseł Centrum, Ryszard Petru.
Uważam, że Bartosz Romowicz jest poza koalicją i nie możemy liczyć na jego głos w ważnych sprawach (…). To jest jego decyzja, wiedział jakie są konsekwencje
— powiedział na antenie Polsat News.
W takich sytuacjach historycznie kluby narzucały dyscyplinę klubową. Wszyscy mieli głosować tak, jak wymagała akurat w danym przypadku decyzja klubu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, słuchajcie, no przeszło, minęło. Nie chce być w koalicji, nie musi być
— dodał założyciel Nowoczesnej.
Petru zdradził, że przebieg głosowania nie był dla niego niespodzianką.
To był teatr, który trwał jakieś kilka tygodni. Spodziewałem się. Żeby odwołać kogoś, to potrzeba 231 (głosów - red.). Jeżeli nastąpiłby jakiś głębszy rozłam w Polsce 2050 i zagłosowaliby za odwołaniem (Henning-Kloski), to byłyby konsekwencje włącznie z wyrzuceniem z koalicji
— powiedział polityk.
Jeden poseł zagłosował za odwołaniem, pan poseł Romowicz. Uważam, że muszą być za to konsekwencje. Konsekwencje będą, muszą być. To nie może być sygnał, że to jest OK
— zakończył Petru.
„Jeden z najbardziej pracowitych posłów”
Poseł Adam Gomoła (Polska 2050) został zapytany o próbę odwołania ministra, czy koalicja powinna zachować jedność i obronić współrządzącego. Gomoła odpowiedział, że tak.
Jeżeli chce pani minister Kloska z powodu swoich jakichś osobistych animozji do Bartka go wykluczyć z koalicji, to jeżeli jego zabraknie i zabraknie jego walki na takich trudnych terenach jak Podkarpacie, to będzie musiała się dogadywać w przyszłej kadencji Sejmu albo z PiS-em, albo z panem (Grzegorzem) Braunem i (Sławomirem) Mentzenem
— kontynuował Gomoła.
Polityk zwrócił się również do Petru.
Naprawdę, moja i twoja, Ryszard, aktywność razem wzięta, to jest dwa razy mniej, niż to co robi poseł Romowicz u siebie w okręgu. To jest jeden z najbardziej pracowitych posłów, który realizuje wiele postulatów
— powiedział.
Trzeba być z sobą i trzeba pracować. Spuszczę na zasłonę milczenia nad tym posłem
— stwierdził Petru.
xyz/Polsat News/wPolityce
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.