Wiadomość do krakowskich działaczy. Rzecznik PiS zabiera głos. "Nie jest stanowiskiem partii. To prywatna inicjatywa"

Wawel - zdjęcie ilustracyjne, w miniaturze screen wpisu rzecznika PiS w serwisie X / autor: Fratria/X
Wawel - zdjęcie ilustracyjne, w miniaturze screen wpisu rzecznika PiS w serwisie X / autor: Fratria/X

Komunikat p. Barbary Nowak rozesłany do struktur PiS ws. krakowskich uroczystości 3 maja nie jest stanowiskiem partii. To prywatna inicjatywa p. Barbary Nowak” - podkreślił w serwisie X rzecznik partii Rafał Bochenek.

Wiadomość do działaczy

O co dokładnie chodzi? Jak opisał onet.pl i zacytował treść, „szefowa krakowskich struktur PiS, Barbara Nowak, rozesłała wiadomość do sympatyków partii z apelem o bojkot państwowych obchodów Święta 3 Maja, które organizuje wojewoda małopolski z PSL”.

Ustaliliśmy, że nie pójdziemy na Mszę Świętą do Katedry i nie pójdziemy w Marszu organizowanym przez wojewodę z PSL Klęczara. Idziemy na Mszę Świętą o godz. 12.00 do O.O. Bernardynów ul. Stradom i stamtąd przejdziemy pod Krzyż Katyński. Zaśpiewamy, kilka osób zabierze głos, złożymy kwiaty i znicze. Weźmiemy ze sobą flagi

— czytamy w wiadomości Barbary Nowak, która zapraszała na obchody wszystkich członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości.

Oczywiście, jeśli ktoś woli brać udział w uroczystościach oficjalnych z kardynałem Rysiem i wojewodą Klęczarem, proszę bardzo, zapraszamy jednak gorąco do alternatywnego świętowania bez skażenia władzą tuskową. Nie chcemy, by niemiecki namiestnik i jego koalicja zepsuli nam nasze patriotyczne święto

— padło także.

Rzecznik PiS komentuje

Członkowie PiS mieli być tym zaskoczeni. Później głos zabrał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Komunikat p. Barbary Nowak rozesłany do struktur PiS ws. krakowskich uroczystości 3 maja nie jest stanowiskiem partii. To prywatna inicjatywa p. Barbary Nowak

— zaznaczył.

Święto Konstytucji 3 Maja powinno jednoczyć wszystkich Polaków. Jest to święto patriotyzmu, odwołujące się do ważnych dla naszych rodaków wartości, takich jak wolność, niepodległość i własne, suwerenne państwo. Pielęgnujmy te wartości wspólnie, świętując uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji

— dodał poseł i rzecznik PiS.

