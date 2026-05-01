Apetyt rośnie! Hennig-Kloska chce dla swoich posłów stanowisk w rządzie. Także wicemarszałka? "Ten element jest też w rozmowie"

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska w Sejmie / autor: PAP/Leszek Szymański
Apetyt Centrum rośnie! Po zwycięskim głosowaniu w Sejmie liderka tej formacji, a zarazem minister klimatu Paulina Hennig-Kloska potwierdziła w rozmowie na antenie TVP Info w likwidacji, że jej klub chciałby nowych stanowisk dla swoich posłów. Na pewno chodzi o wiceministrów. „Rozmawialiśmy o dwóch, trzech osobach” - przyznała. A czy do tego Centrum marzy o swoim wicemarszałku?

Dwóch wiceministrów dla Centrum?

Prowadząca rozmowę Justyna Dobrosz-Oracz zapytała minister podczas rozmowy o to, „czy domaga się mikrorekonstrukcji rządu”. Hennig-Kloska przyznała, że „toczy się rozmowa na temat reprezentacji Centrum w rządzie”.

Nie chodzi tu teraz o jakieś stołki, tylko po prostu realizację zadań i narzędzia do pracy

— dodała - dla „pewności” - na jednym oddechu.

Dziennikarka TVP Info w likwidacji dopytała więc, czy chodzi o dwóch wiceministrów, „bo rząd już jest za duży, znaczy największy w historii” (sic!).

Rozmawialiśmy o dwóch, trzech osobach, ale jeżeli pójdą do rządu, to do wykonania konkretnych zadań, bo to nie chodzi o to, żeby siedzieć i grzać stołek i jeździć limuzyną. Tak, tylko z tych zadań na koniec zostaną rozliczeni, więc nie chodzi o - tak jak powiedziałam - stanowisko, tylko narzędzie do pracy, do realizacji konkretnych obietnic

— przekonywała dalej wybroniona dopiero co minister.

To może jeszcze wicemarszałka?

Na tym nie koniec! Dobrosz-Oracz dopytała jeszcze, czy to prawda, że Hennig-Kloska stawia w negocjacjach jako warunek… stanowisko wicemarszałka dla klubu Centrum.

To jest bardzo potrzebne. Każdy klub dotychczas - był taki zwyczaj, nie stawiam takiego warunku, ten element jest też w rozmowie - natomiast każdy klub - zawsze -parlamentarny miał swojego wicemarszałka

— odparła szefowa Centrum, ni to potwierdzając, ni to uciekając do sprytnego wybiegu retorycznego.

kpc/TVP Info w likwidacji/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

