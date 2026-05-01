Apetyt Centrum rośnie! Po zwycięskim głosowaniu w Sejmie liderka tej formacji, a zarazem minister klimatu Paulina Hennig-Kloska potwierdziła w rozmowie na antenie TVP Info w likwidacji, że jej klub chciałby nowych stanowisk dla swoich posłów. Na pewno chodzi o wiceministrów. „Rozmawialiśmy o dwóch, trzech osobach” - przyznała. A czy do tego Centrum marzy o swoim wicemarszałku?
Dwóch wiceministrów dla Centrum?
Prowadząca rozmowę Justyna Dobrosz-Oracz zapytała minister podczas rozmowy o to, „czy domaga się mikrorekonstrukcji rządu”. Hennig-Kloska przyznała, że „toczy się rozmowa na temat reprezentacji Centrum w rządzie”.
Nie chodzi tu teraz o jakieś stołki, tylko po prostu realizację zadań i narzędzia do pracy
— dodała - dla „pewności” - na jednym oddechu.
Dziennikarka TVP Info w likwidacji dopytała więc, czy chodzi o dwóch wiceministrów, „bo rząd już jest za duży, znaczy największy w historii” (sic!).
Rozmawialiśmy o dwóch, trzech osobach, ale jeżeli pójdą do rządu, to do wykonania konkretnych zadań, bo to nie chodzi o to, żeby siedzieć i grzać stołek i jeździć limuzyną. Tak, tylko z tych zadań na koniec zostaną rozliczeni, więc nie chodzi o - tak jak powiedziałam - stanowisko, tylko narzędzie do pracy, do realizacji konkretnych obietnic
— przekonywała dalej wybroniona dopiero co minister.
To może jeszcze wicemarszałka?
Na tym nie koniec! Dobrosz-Oracz dopytała jeszcze, czy to prawda, że Hennig-Kloska stawia w negocjacjach jako warunek… stanowisko wicemarszałka dla klubu Centrum.
To jest bardzo potrzebne. Każdy klub dotychczas - był taki zwyczaj, nie stawiam takiego warunku, ten element jest też w rozmowie - natomiast każdy klub - zawsze -parlamentarny miał swojego wicemarszałka
— odparła szefowa Centrum, ni to potwierdzając, ni to uciekając do sprytnego wybiegu retorycznego.
kpc/TVP Info w likwidacji/X
