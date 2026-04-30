TYLKO U NAS. Prezydent Nawrocki surowo o słowach Tuska w "FT": "Odległe od pragmatyzmu politycznego, ale też niebezpieczne"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Wywiad prezydenta Karola Nawrockiego dla telewizji wPolsce24. / autor: KPRP/Mikołaj Bujak
Wywiad prezydenta Karola Nawrockiego dla telewizji wPolsce24. / autor: KPRP/Mikołaj Bujak

W zakresie polityki międzynarodowej nie możemy wysyłać sygnałów, które są tak dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. (…) Tego typu słowa, niezależnie od tego, kto jest premierem w Polsce, są bardzo niedobre dla Polek, Polaków, naszych relacji międzynarodowych” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie udzielonym telewizji wPolsce24, odnosząc się do głośnego wywiadu premiera Donalda Tuska dla brytyjskiego „Financial Times”.

Prezydent w rozmowie pytany o sprawę umowy z Niemcami na poziomie rządowym, o której poinformowała jako pierwsza Telewizja wPolsce24, prezydent wyjaśnił:

Nie dostałem w tej sprawie żadnych oficjalnych dokumentów z BBN. Wiem z opinii publicznej, że tego typu umowa jest procedowana.

Musimy natomiast, myślę, bardziej skupić się na tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach w kontekście wywiadu pana premiera. W zakresie polityki międzynarodowej nie możemy wysyłać sygnałów, które są tak dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. (…) Tego typu słowa, niezależnie od tego, kto jest premierem w Polsce, są bardzo niedobre dla Polek, Polaków, naszych relacji międzynarodowych

— zastrzegł, odnosząc się do wywiadu Tuska dl brytyjskiego „Financial Times”. Przypomnijmy, że szef polskiego rządu powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika, że czasami „ma pewne problemy” z wiarą, że artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego o wzajemnej obronie sojuszników w NATO nadal obowiązuje.

Kwestionowanie art. 5 NATO czy w ogóle Sojuszu Północnoatlantyckiego czy tego typu świadczące o braku lojalności wobec naszego strategicznego sojusznika, podnoszenie tego typu kwestii, w dodatku na arenie międzynarodowej, myślę, że jest odległe od pragmatyzmu politycznego, ale też nieodpowiedzialne, niebezpieczne dla Polski

— powiedział Nawrocki.

kk/wPolsce24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

