Sonik odpowiada Czuchnowskiemu ws. hucpy z polowaniem na Kancelarię Prezydenta: "Całe śledztwo jest polityczną ustawką"

Sonik mocno do Czuchnowskiego / autor: Fratria

Przesłuchiwani jako świadkowie pracownicy Kancelarii Prezydenta RP, mogą odmówić odpowiedzi na każde pytanie. Jest to zgodne z kpk. Polecam podręcznik Obywatel a SB, opracowany przez Jana Olszewskiego” - zasugerował w mediach społecznościowych Bogusław Sonik. Pomysł ten bardzo nie spodobał się Wojciechowi Czuchnowskiemu z „Gazety Wyborczej”.

Prokuratura na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Żurka rozpoczęła polowanie na Kancelarię Prezydenta.

Otrzymałem wezwanie w charakterze świadka w sprawie o pomocnictwo, jak rozumiem do niedopełnienia obowiązku przyjęcia ślubowania przez Prezydenta

— informował w mediach społecznościowych Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Pomysł Sonika

Na sprawę zareagował w serwisie X Bogusław Sonik, były poseł i europoseł, w przeszłości związany z Platformą Obywatelską.

Przesłuchiwani jako świadkowie pracownicy Kancelarii Prezydenta RP, mogą odmówić odpowiedzi na każde pytanie. Jest to zgodne z kpk. Polecam podręcznik Obywatel a SB, opracowany przez Jana Olszewskiego

— wskazał.

Atak Czuchnowskiego

Sugestia ta mocno nie spodobała się Wojciechowi Czuchnowskiemu, dziennikarzowi „Gazety Wyborczej”.

Haniebne jest porównywanie służb niepodległego państwa do SB. Wstydź się, zwłaszcza że pamiętasz czasy komuny, byłeś jej ofiarą, więc robisz to w pełni świadomie

— napisał.

Sonik nie pozostał mu jednak dłużny.

Chyba nie masz wątpliwości, że to całe śledztwo jest polityczną ustawką. Jeżeli coś porównuję to możliwość skorzystania przez świadka z artykułu kodeksu, który umożliwia skuteczną obronę

— wskazał.

Adrian Siwek/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

