„Wielu przewidywało już upadek Prawa i Sprawiedliwości, a PiS stoi twardo. Próba znalezienia rozwiązania pomiędzy dwoma skrzydłami, jak widzę, pomogła, i to wyborcy zdecydują, co stanie się w roku 2027” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie udzielonym telewizji wPolsce24.
Szef telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski zapytał, czy prezydent zostanie w 2027 r. patronem układu politycznego, który odtworzy „tę społeczną i polityczną koalicję”, która wyniosła go do prezydentury.
Myślę, że jest dzisiaj zbyt wcześnie, aby tworzyć takie scenariusze wyborcze. Natomiast nie ukrywam, że temu, co obecnie dzieje się w Polsce, moglibyśmy poświęcić odrębną rozmowę. To, co chyba dla mnie jest najważniejsze, to brak jakiejkolwiek woli po stronie rządu, aby szukać kompromisu wokół spraw zasadniczych, najważniejszych dla Polski w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. To wszystko jest niepokojące i mam nadzieję, że Polacy w 2027 r. odpowiednio to ocenią
— powiedział rozmówca wPolsce24.
Dlaczego zwycięstwo Karola Nawrockiego w 2025 r. nie przyniosło przełamania także na poziomie parlamentarnym?
To kwestia analityczna. Sam zresztą byłem i jestem niejako przedmiotem tego procesu, a nie tym, który opiniuje, jak wygląda ten proces. Mam jednak też swoje opinie na ten temat i myślę, że moje zwycięstwo jako kandydata bezpartyjnego, obywatelskiego, ale wprost popieranego przez PiS, wynika z faktu, że byłem kandydatem, który przyciąga czasami wyborców spoza powszechnie znanej pragmatyki politycznej
— wskazał prezydent.
Pytany o obecną kondycję PiS, Nawrocki wskazał:
Wielu przewidywało już upadek Prawa i Sprawiedliwości, a PiS stoi twardo. Próba znalezienia rozwiązania pomiędzy dwoma skrzydłami, jak widzę, pomogła, i to wyborcy zdecydują, co stanie się w roku 2027.
Pytany, czy rozłam w PiS byłby problemem, prezydent odpowiedział:
Konsekwentnie uznaję, że największym problemem byłyby kolejne lata rządów z tym najgorszym po 1989 r. polskim premierem, jakim jest Donald Tusk. Droga dojścia i zjednoczenie środowisk patriotycznych, konserwatywnych wokół tej idei, z całą pewnością byłoby dobre dla Polski. Kwestie partyjne zostawiłbym na tym etapie.
kk/wPolsce24
