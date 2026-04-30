Prezydent patronem nowego układu politycznego? Co dalej z PiS? "Próba znalezienia rozwiązania pomiędzy dwoma skrzydłami pomogła"

Prezydent Karol Nawrocki udziela wywiadu telewizji wPolsce24. / autor: KPRP/Mikołaj Bujak
Wielu przewidywało już upadek Prawa i Sprawiedliwości, a PiS stoi twardo. Próba znalezienia rozwiązania pomiędzy dwoma skrzydłami, jak widzę, pomogła, i to wyborcy zdecydują, co stanie się w roku 2027” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie udzielonym telewizji wPolsce24.

Szef telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski zapytał, czy prezydent zostanie w 2027 r. patronem układu politycznego, który odtworzy „tę społeczną i polityczną koalicję”, która wyniosła go do prezydentury.

Myślę, że jest dzisiaj zbyt wcześnie, aby tworzyć takie scenariusze wyborcze. Natomiast nie ukrywam, że temu, co obecnie dzieje się w Polsce, moglibyśmy poświęcić odrębną rozmowę. To, co chyba dla mnie jest najważniejsze, to brak jakiejkolwiek woli po stronie rządu, aby szukać kompromisu wokół spraw zasadniczych, najważniejszych dla Polski w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. To wszystko jest niepokojące i mam nadzieję, że Polacy w 2027 r. odpowiednio to ocenią

— powiedział rozmówca wPolsce24.

Dlaczego zwycięstwo Karola Nawrockiego w 2025 r. nie przyniosło przełamania także na poziomie parlamentarnym?

To kwestia analityczna. Sam zresztą byłem i jestem niejako przedmiotem tego procesu, a nie tym, który opiniuje, jak wygląda ten proces. Mam jednak też swoje opinie na ten temat i myślę, że moje zwycięstwo jako kandydata bezpartyjnego, obywatelskiego, ale wprost popieranego przez PiS, wynika z faktu, że byłem kandydatem, który przyciąga czasami wyborców spoza powszechnie znanej pragmatyki politycznej

— wskazał prezydent.

Pytany o obecną kondycję PiS, Nawrocki wskazał:

Wielu przewidywało już upadek Prawa i Sprawiedliwości, a PiS stoi twardo. Próba znalezienia rozwiązania pomiędzy dwoma skrzydłami, jak widzę, pomogła, i to wyborcy zdecydują, co stanie się w roku 2027.

Pytany, czy rozłam w PiS byłby problemem, prezydent odpowiedział:

Konsekwentnie uznaję, że największym problemem byłyby kolejne lata rządów z tym najgorszym po 1989 r. polskim premierem, jakim jest Donald Tusk. Droga dojścia i zjednoczenie środowisk patriotycznych, konserwatywnych wokół tej idei, z całą pewnością byłoby dobre dla Polski. Kwestie partyjne zostawiłbym na tym etapie.

kk/wPolsce24

