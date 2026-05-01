Wyjątkowa historia apaszki, którą śp. poseł Litewka podarował Pierwszej Damie. "Jakby wysyłała cichy sygnał o wartościach"

Para prezydencka na pogrzebie ś.p. Łukasza Litewki / autor: prezydent.pl
Fotograf pierwszej damy Alicja Stefaniuk w mediach społecznościowych podzieliła się poruszającą historią, związaną z apaszką pierwszej damy Marty Nawrockiej, którą otrzymała od śp. posła Łukasza Litewki.

Historia pewnej apaszki. Ta historia zaczyna się 3 lutego. Pałac Prezydencki. Czekałam na rozpoczęcie spotkania, gotowa wykonać fotorelację ze spotkania w sprawie patoschronisk w Polsce. Wtedy podszedł do mnie poseł Łukasz Litewka. Przedstawił się z uśmiechem, bez dystansu. I może zabrzmi to patetycznie, ale od razu dało się od niego wyczuć dobro i zauważenie drugiego człowieka

— wskazała Alicja Stefaniuk.

Tego dnia podarował Pierwszej Damie apaszkę polskiej firmy, jak się potem dowiedziałam, z symbolami polskich miast i zabytków. Od tamtej chwili często ją zakładała, jakby wysyłała cichy sygnał o wartościach, o uważności, o tym, co ważne. Zauważyłam ją także wczoraj, podczas pogrzebu. Jako gest pamięci i hołd dla posła Łukasza Litewki

— przekazała.

Dla mnie, fotografa, ważne są nie tylko zdjęcia, ale także to, co dzieje się między kadrami, dlatego postanowiłam opowiedzieć Wam tę historię

— zaznaczyła.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Organizatorem środowych uroczystości była Kancelaria Sejmu. Oprócz rodziny, bliskich i przyjaciół uczestniczyli w niej prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, premier Donald Tusk oraz parlamentarzyści.

Msza święta za zmarłego posła odbyła się w kościele parafii św. Joachima w Sosnowcu. Okolice kościoła wypełniły żegnające posła tłumy. Podczas przenoszenia trumny z karawanu do kościoła rozległy się oklaski. Chwilę później prezydent Nawrocki przekazał ojcu zmarłego, Zdzisławowi Litewce, nadany posłowi pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

