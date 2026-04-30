Janusz Kowalski zdecydował się odejść z klubu PiS, a jego rezygnacja została przyjęta. Wciąż nie wiadomo, z czego wynika decyzja Kowalskiego, ale z zapowiedzi posła można wywnioskować, że zamierza on działać jeszcze intensywniej w polityce.
Ucinam wszystkie spekulacje. Ostatnie 2 lata to była rozgrzewka. Ja się dopiero rozkręcam. Stay tuned
— napisał tajemniczo na platformie X Janusz Kowalski.
Czy polityk dokona transferu politycznego i dołączy na przykład do klubu Konfederacji? Najpewniej już wkrótce się tego dowiemy.
tkwl/X
