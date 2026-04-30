Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, na platformie X odpowiedział na zarzuty polityków opozycji rządzącej, że rzekomo prezydent i politycy opozycji mają jakieś powiązania z kryptoaferą związaną z upadkiem giełdy kryptowalut Zondacrypto. „Rząd tonie w kłamstwach!” - zaznaczył Bogucki.
Kryptoafera. Rząd tonie w kłamstwach! To wszystko, co Państwo słyszycie, te rzekome powiązania rosyjskie, te „ścieżki rosyjskie”, to jest jeden wielki stek kłamstw
— napisał na platformie X Zbigniew Bogucki.
Gdyby Donald Tusk, gdyby minister Siemoniak, minister Kierwiński i minister Żurek mieli dowody na to, że istnieją jakiekolwiek powiązania o charakterze przestępczym, karygodnym, to myślę, że już dawno mielibyśmy zarzuty wobec polityków i wobec innych podmiotów
— zaznaczył.
Tylko, że albo w ogóle nie mają tych dowodów, bo spali, albo opowiadają rzeczy niestworzone
— dodał.
