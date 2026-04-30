WIDEO

Mejza: Nie zostałem wyrzucony z klubu PiS, tylko sam zrezygnowałem w porozumieniu z prezesem. Wróg jest jasny i to jest Tusk

  • Polityka
  • opublikowano:
Łukasz Mejza / autor: screenshot Sejm RP
Poseł Łukasz Mejza nie jest już w klubie PiS. Polityk przekonuje, że nie został wyrzucony z partii, tylko sam podjął decyzję o rezygnacji. „Wciąż oczywiście lojalnie wspieram klub, cały obóz patriotyczny, dlatego, że wróg jest jasny i to jest Donald Tusk” - zapewnił Mejza w rozmowie z vloggerem Mateuszem Wiktorowiczem.

Został pan wczoraj wyrzucony z klubu PiS?

— zapytał Mejzę Mateusz Wiktorowicz.

Absolutnie nie. Sam zrezygnowałem, dlatego, że tak będzie lepiej dla klubu i dla mnie, bo jeżeli klub ma być przedmiotem ataków ze strony prorządowych mediów, to lepiej jest zejść z linii strzału

— odpowiedział Łukasz Mejza.

W pełnym porozumieniu z prezesem Kaczyńskim i przewodniczącym Błaszczakiem złożyłem rezygnację, ale wciąż oczywiście lojalnie wspieram klub, cały obóz patriotyczny, dlatego, że wróg jest jasny i to jest Donald Tusk

— dodał.

Czy nie ma konfliktu na linii PiS-Mejza?

Nie, absolutnie, (…) po prostu stwierdziłem, że tak będzie lepiej i w poczuciu odpowiedzialności złożyłem rezygnację

— zapewnił poseł.

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych