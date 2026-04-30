Poseł Janusz Kowalski poinformował na platformie X, że złożył rezygnację z członkowska w klubie PiS. Rzecznik Rafał Bochenek w rozmowie z portalem wPolityce.pl potwierdził, że została ona przyjęta. Jednocześnie zaznaczył, że nie wie, z czego wynika decyzja posła. Pismo wysłane do klubu PiS w tej sprawie miało nie zawierać uzasadnienia.
Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski
— poinformował na platformie X Janusz Kowalski, poseł.
Rezygnacja przyjęta
Rafał Bochenek, rzecznik PiS, w rozmowie z portalem wPolityce.pl potwierdził, że do klubu wpłynęło pismo Janusza Kowalskiego i dziś przewodniczący przyjął rezygnację posła. jednocześnie wskazał, że nie wie, z czego wynika decyzja posła Kowalskiego, ponieważ pismo w tej sprawie do klubu było lakoniczne i nie zawierało uzasadnienia.
Na platformie X rzecznik PiS dodał, że konsekwencją decyzji posła Kowalskiego jest także wystąpienie z partii.
Adam Stankiewicz/X/wPolityce.pl
