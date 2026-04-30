Janusz Kowalski odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości! "Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski"

autor: Fratria
Poseł Janusz Kowalski poinformował na platformie X, że złożył rezygnację z członkowska w klubie PiS. Rzecznik Rafał Bochenek w rozmowie z portalem wPolityce.pl potwierdził, że została ona przyjęta. Jednocześnie zaznaczył, że nie wie, z czego wynika decyzja posła. Pismo wysłane do klubu PiS w tej sprawie miało nie zawierać uzasadnienia.

Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski

— poinformował na platformie X Janusz Kowalski, poseł.

Rezygnacja przyjęta

Rafał Bochenek, rzecznik PiS, w rozmowie z portalem wPolityce.pl potwierdził, że do klubu wpłynęło pismo Janusza Kowalskiego i dziś przewodniczący przyjął rezygnację posła. jednocześnie wskazał, że nie wie, z czego wynika decyzja posła Kowalskiego, ponieważ pismo w tej sprawie do klubu było lakoniczne i nie zawierało uzasadnienia.

Na platformie X rzecznik PiS dodał, że konsekwencją decyzji posła Kowalskiego jest także wystąpienie z partii.

Adam Stankiewicz/X/wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

